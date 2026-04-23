Beltrán Briones: "Si tenés haters, ganaste relevancia"

Beltrán Briones habla como postea. Sin rodeos, con esa mezcla de seguridad y provocación que lo volvió reconocible en redes. En vivo es exactamente eso que aparece en los reels que circulan todo el tiempo. A los 26, ya se mueve con la soltura de alguien que se ganó un lugar en el real estate, mientras construye una marca propia igual de visible que sus proyectos. “Prefiero pedir perdón que permiso”, dice en un momento, casi al pasar, y en esa frase podría condensarse bastante de su recorrido. De esa asertividad nació su primer libro, "El método Briones" (Conecta), que surgió como respuesta a la demanda constante de su audiencia.

Noticias: Se hizo una tirada de 12.000 ejemplares en un momento en el que no se vende casi nada. ¿Quiénes lo leen?

Beltrán Briones: Y ya tiraron 25.000, porque vamos por la tercera impresión. Me leen dueños de PyME o emprendedores. Y lo escribí para ellos, los dueños de PyME son los que me compran departamentos. Es para una persona que tiene una empresa, una marca, que busca vender algo, aunque desarrolla también la idea de que tu nombre y tu apellido son tu marca. Dentro de una empresa tenés una reputación, y esa reputación es tu imagen de marca. Estás siempre vendiéndote ante tu jefe, tu superior, para que te den un bono, un ascenso. E incluso si te querés levantar a una chica te tenés que vender como buen candidato. Por eso hablo de cómo vender y promocionar cualquier cosa.

Noticias: ¿Cómo fue su propia llegada a entender este método?

Briones: A través de mi experiencia en real estate. Ahí hay un arte de que cuando compro la tierra el dueño piense que soy un buen desarrollador y confíe en mí. Después sucede lo mismo con el estudio de arquitectura, la empresa constructora, la venta de los inversores, la venta al consumidor final, la posventa, los medios. Así logré pasar de 3 edificios en construcción a 14 en cinco años, un delirio para el real estate. En todo ese período hice prueba y error y fui viendo qué funcionaba y qué no, qué era rentable, qué medios me traían ventas y cuáles nada. Entendí a las piñas que no tenía sentido sentarme con un streamer de 15 años y sí ir a LN+ a la noche. Descubrí lo que describo en este libro trabajando de promocionar, vender, posicionar una empresa.

Noticias: ¿Qué estudió?

Briones: Estudié un año de finanzas, pero después me puse a laburar y me di cuenta de que tenía contactos y aprendía más. Me fue más rentable meterle full time. Y digo esto y sé que los chicos entonces dicen: "Beltrán no estudió, yo no voy a estudiar", pero estadísticamente es mejor hacerlo, está mejor pago a nivel mundial. En mi caso particular me puse a trabajar en una empresa donde mi papá era uno de los socios, donde confiaron en mí y fui lo suficientemente pillo para aprender por mi cuenta.

Noticias: ¿Cuánto le costó que lo escucharan esos socios?

Briones: Un montón. Tenía muy buenas ideas, pero el desafío era lograr aceptación. Tuve que hacer lobby. Y al principio me costaba tanto que un par de veces me mandé a hacerlo sin permiso. Me salió bien, por suerte, y como salió bien, me gané una cierta reputación con la que validé lo que hacía.

Noticias: ¿No se agota de estar todo el tiempo haciendo contenido? ¿No tiene miedo de que el personaje se coma a la persona?

Briones: Lo tengo medido, paso más o menos una hora y media por día delante de una cámara. Pasa que eso te da 10 horas a la semana, y es suficiente para explotar las redes sociales y aparecer por todos lados. De esa hora y media yo saco 10, 15 clips. Es una inversión muy baja para el beneficio que me trae.

Noticias: ¿Y qué mira cuando consume contenido?

Briones: Mucho YouTube. Consumo muchas cosas de real estate, contenido más numérico, data de mercado. También documentales. El contenido corto no me gusta tanto, porque no me acuerdo de lo que vi. A veces veo TikTok una hora y cuando terminé de ver no recuerdo nada...

Noticias: Pero a usted la gente lo ve y lo recuerda...

Briones: Porque repito el mensaje y es la forma de lograr recordación de marca. Si me preguntás cuántas marcas de colchones conozco, solo Cannon, gracias a su jingle. Tenés que repetir el mensaje.

Noticias: ¿Cree en esto de "hablen bien o mal, pero hablen"?

Briones: Hasta cierto punto. Si me insultan, pero con respeto, me viene bárbaro. Si todo el mundo te está puteando, si te cancelan por discriminar, te quemás. Pero jugar al fleje, en los límites, está bien si lo sabés llevar. Creo que lo que me salva es que en todos mis mensajes hay una cuota de verdad. Si digo que Puerto Madero es grasa, me putean, pero saben que es cierto... Digo cosas políticamente incorrectas, pero no estoy mintiendo a cuatro vientos.

Noticias: En el libro hay un capítulo dedicado a los haters. ¿Qué le pasa con los comentarios de la gente?

Briones: Uno, es inevitable. Dos, es una señal de que ganaste relevancia. Y tres, cualquier persona que admiro tiene haters. A los desarrolladores más grandes, como Costantini o Elsztain, los matan. Cómo no me van a matar a mí...

Noticias: ¿No tiene miedo de que la gente se agote de verlo todo el tiempo?

Briones: La gente ya se agotó. Pero no me interesa entretener, me interesa que me compres. Y si me seguías para entretenerte y me dejás de seguir, pero nunca me ibas a comprar, no me sirve. No soy un influencer normal. Me dicen "te acaban de cancelar en Twitter", y me pasa tres veces por semana. Pero no vivo de las marcas, no tengo que quedar bien con nadie, porque mi negocio es vender departamentos. Además, no tengo un negocio de consumo masivo, en la historia de mi empresa tengo menos de 2000 clientes. En un momento estaba en 20 millones de visualizaciones por semana y 100 por mes. Es decir que estoy alcanzando mucha más gente de la que necesito. Que digan "Beltrán es infumable, no lo puedo ver más", no me importa, con tener mil clientes más soy Gardel. Es un caso atípico.

Noticias: ¿Se asume influencer?

Briones: No. Es un medio para ser mejor desarrollador, no un fin en sí mismo. De hecho, creo que las redes sociales van a morir, porque tienen una vida útil. Y vendrán otras, pero hoy el capital de un influencer son sus seguidores, y si viene una nueva tendrá cero seguidores en esa. Mi proyecto es crecer con la empresa.

Noticias: Hablemos de real estate. ¿Es un buen momento para comprar?

Briones: Muy buen momento, porque de acá a dos años las propiedades van a subir mucho. Han subido las acciones un 200% en dólares, los sueldos y el Merval han subido en dólares también, y las propiedades solo un 25%. Salir a comer acá es como salir a comer en Europa, pero las propiedades están más baratas que en San Pablo, Santiago de Chile, Montevideo. También estamos coqueteando con una vuelta del crédito hipotecario, que suele disparar el valor, y al mismo tiempo creo que el oficialismo está haciendo las cosas bien desde lo económico. Sí es mal momento de venta... Si podés aguantar, esperala.

Noticias: ¿Hay barrios que están reviviendo?

Briones: Retiro en los 90 era la gloria, Plaza San Martín era top, hoy vas y te roban. El Microcentro porteño está muy castigado, porque es zona muy de oficinas y murió la presencialidad. Hoy el metro cuadrado de Recoleta representa el promedio de CABA, US$2450. Y Núñez y Saavedra, que antes eran la nada misma, se posicionaron. Núñez es el segundo barrio más caro de CABA después de Puerto Madero, le siguen Palermo y Belgrano. Saavedra fue el que más subió en 2025. Pero si la Argentina se vuelve una potencia, las oficinas van a volver a estar llenas. Yo creo que el Microcentro va a revivir, entonces Recoleta y Retiro también van a tener otro valor. La pregunta es cuándo, y eso no lo sé.

Noticias: ¿Y qué barrios se vienen?

Briones: En 20 años Paternal va a ser el Palermo Soho canchero. Chacarita y Villa Crespo levantaron, Colegiales hace 15 años no existía y hoy es caro, hay partes de Devoto que son top. El patrón siempre es noroeste.

Noticias: Tiene un podcast, "El Club del Ladrillo", ¿cómo nació?

Briones: Es el podcast de real estate más escuchado de habla hispana del mundo, una locura. Lo creé con un amigo que también es desarrollador, y entrevistamos a personajes del real estate para que cuenten su historia. El objetivo es cambiar la imagen del empresario en Argentina. No puede ser que sea visto como un garca o mala persona, para mí es un héroe.

Noticias: ¿A quién sueña entrevistar ahí?

Briones: Eduardo Elsztain, Eduardo Costantini, Edgardo Defortuna, Alan Faena, Grant Cardone, Donald Trump...

Noticias: ¿Sueños, ambiciones, proyectos?

Briones: Me gustaría ser el desarrollador más grande de Buenos Aires y eventualmente de Argentina.

Noticias: ¿Y en qué barrio vive?

Briones: En Recoleta, no podía ser de otra manera.