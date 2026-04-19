Tini de Bucourt: “Me siento una mujer con coraje”

Atravesar la enfermedad. Cambiar de piel. Sacarse el disfraz. Llegar a la esencia. Un largo proceso para sanar y ser ella en su mejor versión. “Si sucede, conviene”, dice una frase. A ella le convino lo que a otros los hubiese destruido.

“Hoy me siento mucho más Tini que nunca. Me siento una mujer con coraje, porque me animo a actuar según mi intuición y según lo que siento. Soy fiel a eso. Me siento con mucha lealtad conmigo. Si bien tiene un costo”, dice Tini de Bucourt durante su charla con NOTICIAS.

Noticias: ¿Cuál es ese costo?

Tini De Bucourt: Tomar la decisión de salirme de un disfraz que vengo arrastrando hace muchos años. Un disfraz muy bello, muy poderoso también, en el mejor de los sentidos, que es el de la moda, el de la exposición, el de ser conocida. Pero yo siento que ya no encajo. Esa decisión de no encajar y animarse a salirse de ahí es un trabajo muy grande y curiosamente me ayudó mucho la enfermedad a hacerlo.

Entre 2023 y 2025 pasó por tres procesos de cáncer. Nunca se preguntó por qué sino para qué. La enfermedad la llevó a algunos descubrimientos. “Me sirvió para aceptar, famosa palabra que aparece en las redes como si fuera algo sencillo. Aceptar es un trabajo, revisar. La enfermedad me llevó a la calma. Amo el silencio, la soledad. Es difícil porque yo venía de un mundo de agenda completa de siete de la mañana a las diez de la noche. En estos procesos no tuve dolor, pero sí una fatiga aterradora y constante. Mucho más que cansancio, querés hacer algo y no te da el cuerpo. Y aceptar esa pausa enorme fue una enseñanza que agradezco. Le agradezco a la enfermedad el ser que soy hoy”, asegura la escritora, artista plástica y ex modelo.

Noticias: La vida le puso un límite serio.

De Bucourt: Muy serio y agradezco porque podría haber sido mucho más trágico. Yo no lo viví trágicamente, siempre lo viví como una oportunidad. La gran oportunidad de revisar no sólo lo mío sino toda una secuencia de hechos familiares. Hay mucha cosa no hablada, no compartida. Todo esto me llevó a una introspección y a ver qué puedo hacer yo por esta situación, dónde puedo ayudar, qué puedo aportar, desde qué lugar, cómo lo haría, de qué manera.

Noticias: ¿Cómo está hoy?

De Bucourt: Muy bien. Es la primera vez en tres años que me volvió la energía de Tini. Viví estos años sin dolor, lo cual es un privilegio, y con una gran decisión de no medicarme más con ninguna quimio, corté quimios. Tuve el último tumor acá en el cuello, grande, muy peligroso, complicado, porque no daba para operar. Me di rayos y redujo un montón, pero no quimio. Si me llegara a pasar de vuelta, decidí no hacerme nada mientras no tenga dolores, claro. Tratamiento químico ya está.

Noticias: Dice que no le tiene miedo a la enfermedad ni a la muerte.

De Bucourt: Es verdad, no lo tengo. Yo tuve una vida espléndida. Viajé como loca y sigo viajando. No tengo miedo porque, en los siete años que viví en la India, tuve una cercanía a la muerte desde un lugar muy natural. Obviamente me gustaría morirme sin dolor, pero morirme no me es un tema grave.

Noticias: Tampoco le preocupa el paso del tiempo.

De Bucourt: Me gusta mucho la edad. La vejez me parece un territorio nuevo. Por eso tampoco me hago nada. Ser una vieja con energía y con los ojos que me brillen es mi objetivo.

Noticias: Hay una diferencia entre curar y sanar. ¿No?

De Bucourt: Sí, te explico. Curar es como llevar el auto al taller para que lo arreglen, le hagan un service, lo pongan a punto. Sanar es otra historia, tiene que ver con lo que te contaba hace un rato. Sanar es para toda mi familia, mis hijos (Juan Sieburger y Cecilia de Bucourt) mis nietos (Chiara, Christian, Sofía y Noah). Yo me quiero morir sana, y no estoy sana en ese sentido, porque hay muchas cosas mías y de la historia familiar que no están habladas.

Noticias: ¿Qué está haciendo en este tiempo?

De Bucourt: Ahora estoy en una transición. Yo me reinvento rápido, pero esta vez no me apuro, no me quiero llenar la agenda. Estoy escribiendo cartas muy importantes a la gente que quiero, todo manuscrito, me encanta escribir a mano, me encanta la caligrafía. Escribo cartas muy queridas a mis hijos, a mis nietos, a mi gente muy querida, que tengo mucha. Te cuento y me re emociona. Quiero dejar todo listo. El día que yo parta quiero que mis hijos y mis nietos sepan la historia desde mí, eso me ocupa y me lleva tiempo. Estoy pintando también y no me importa que mis cuadros sean estéticos o no, sino que expresen lo que realmente siento. Además, estoy viendo a gente que quiero realmente. Le tengo cariño a mucha gente, pero no regalo tiempo al cafecito para llenar el día. No necesito llenar la agenda. También leo mucho, muchísimo. Y tengo pensado hacer servicio.

Noticias: ¿De qué manera?

De Bucourt: Es parte de la sanación. Es muy importante poder darles a otros. Pienso ir a un geriátrico y estoy armando una carpeta de actividades para hacer con los abuelos. Vamos a ver qué pasa, cómo me siento, no fui todavía. Y mi otra idea es trabajar con un grupo de personas con síndrome de Down.

Noticias: También está vinculada con la Fundación Salud.

De Bucourt: Sí, la fundación es maravillosa, está dirigida por Stella Maris Maruso y un equipo profesional de primera. Ellos no curan, dan herramientas para que la persona pueda sanar. Tienen dos planes online con temas que van desde psicología, física cuántica, nutrición, diversión. Yo ahora estoy haciendo el para, un plan muy profundo. Descubrí cosas en mí enquistadas que estaban totalmente congeladas y no me daba cuenta. Es maravilloso. Y estos planes no son sólo para personas enfermas, también puede acudir gente que necesite un cambio de vida.

Noticias: En su portada de Instagram, dice que es una caminante hacia la autenticidad y la sabiduría.

De Bucourt: Sí, yo quiero partir sabiendo quién soy. Por eso este corte troncal del disfraz. Es muy fuerte. Me invitan a ciertas cosas, que en otro momento hubiese ido, y ahora no voy.

Noticias: A partir de la enfermedad aprendió a estar más alineada con su esencia.

De Bucourt: Absolutamente, millón por millón. Es lindo. No sé si la palabra es lindo, es valioso. Creo que si te animás a eso es una oportunidad….Es muy difícil de explicar, estos procesos son muy complejos de poner en palabras. Yo viví estos tres años como con un velo delante y hace cuatro días se me fue el velo. Apareció de vuelta la Tini que yo conocía desde el punto de vista de la energía. Mucho más consciente. Lo que gané en conciencia es tremendo. Saber decir que no, serme fiel, ser digna conmigo misma, me gusta mucho la palabra dignidad. Es muy importante.

Noticias: Otra frase que publicó en sus redes dice que el viaje más largo que hay es de la cabeza al corazón. ¿Cómo ha sido en su caso?

De Bucourt: Cuando daba talleres hablaba de cosas muy interesantes, pero estaban todavía bastante en mi cabeza. Hasta que esas cosas entran y después salen desde el corazón es un viaje muy largo. Por eso digo que la enfermedad me ayudó mucho a abrir el camino. Yo me siento una caminante hacia el corazón. Por eso mis viajes son divinos para mí.

Noticias: De hecho, dice que sus viajes son transformadores.

De Bucourt: Sí, quiero que cada pasajera transite conmigo experiencias que la ayuden a crecer. A India, por ejemplo, llevé 18 grupos a lo largo de los años. Es mi lugar preferido en el mundo y la mejor universidad del universo. Ahora vamos a ir a Tanzania y a Zanzibar y vamos a estar con los Masái. Pero no se trata sólo de verlos, sino de estar, ver qué me pasa con ellos, qué aprendo de ellos. Transitar esos nuevos territorios desde un lugar de crecimiento personal. Después de los viajes la mayoría de las pasajeras me dice que vuelve cambiada. No es un viaje de compras, de piripipi. Voy muy al corazón, a lo espontáneo, a lo que sentís, hago hincapié en que descubran lo que hoy muy rápidamente se dice espiritualidad.

Noticias: Japón era otro país que usted tenía muchas ganas de conocer.

De Bucourt: Sí, y pude llevar un grupo el año pasado. Son países que te proponen un cambio, culturas que te interpelan. Antes de los viajes siempre hago reuniones con el grupo y, por supuesto, les doy cosas para leer y para pensar. En ese viaje me llevé a Érica, que fue asistente mía hace mucho, y es primera argentina de familia japonesa, habla japonés y estudió en Tokio. Porque necesitaba alguien que pudiera transmitir lo que es la filosofía profunda del país. Esa finura, ese ritmo, esos silencios, la delicadeza de la espiritualidad, la atención a la caligrafía, esos jardines.

Noticias: ¿Qué otros destinos la esperan?

De Bucourt: Vamos al sur de Argentina a fin de año. Y el año próximo quiero hacer Nepal y me voy a cruzar a India de vuelta. Extraño India.

Noticias: Qué vida maravillosa tuvo y tiene.

De Bucourt: Sí, una vida muy vivida, con cosas maravillosas y otras muy difíciles. Pero amo mi vida. Si tengo que partir hoy, parto contenta. Mi gran sueño es irme sin nada. Y quiero que mi partida sea una celebración.

Noticias: ¿Cómo imagina esa celebración?

De Bucourt: Quiero que sea una reunión divertida, colorida, con música, champagne. Una celebración. Si celebramos la vida por qué no celebrar la partida.