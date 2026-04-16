Tras el "incidente" en OLGA, Topa suspendió entrevistas hasta junio

Diego Topa ha consolidado una carrera de décadas basada en el entretenimiento familiar y un perfil profesional alejado de las controversias. Sin embargo, su reciente paso por el canal de streaming OLGA lo situó en un escenario inesperado que hoy lo obliga a refugiarse en el silencio mediático.

El hecho ocurrió durante su participación en el programa "Generación F". Lo que debía ser una entrevista para promocionar su desembarco en la TV Pública —donde acaba de estrenar un nuevo ciclo— se transformó en un clip viral de alto impacto. En medio de un panel rodeado de niños, una pequeña llamada Catalina lanzó una frase que congeló el estudio: “Lo odiamos a Milei”.

La reacción de Topa fue la de un profesional del oficio: una sonrisa incómoda y un rápido intento de desviar la atención para recuperar el clima del programa. Pero en la era de la viralización inmediata, el efecto fue inevitable. A pesar de que se aclaró que la niña no era Olivia (la hija de Paula Chaves y Pedro Alfonso, como se rumoreó inicialmente), sino la hija de una productora del ciclo, el nombre del animador quedó asociado a una expresión de fuerte contenido político.

Para un artista que construye su vínculo con el público sobre la base de la aceptación general, quedar ligado a una consigna partidaria —aunque sea ajena— representa un riesgo que no está dispuesto a correr. El entorno del animador confirmó que, tras el revuelo y la agresividad de los comentarios en redes sociales, se tomó una decisión drástica: suspender toda agenda de entrevistas y apariciones en prensa hasta el mes de junio.

El objetivo es dejar que el ruido mediático disminuya y que su imagen se despegue de la polémica del streaming. Mientras tanto, el conductor se enfocará exclusivamente en su trabajo en la pantalla estatal, donde busca reencontrarse con su audiencia en un formato más controlado. Topa sabe que, en tiempos de alta sensibilidad, a veces el mejor refugio es el mutismo. Al menos, hasta que el calendario marque un nuevo aire.