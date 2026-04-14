Julieta Novarro: “Me cuesta disfrutar de los logros”

Cuando era chica, su padre le decía que para ser actriz había que tener piel de cocodrilo, tratando de desalentar a su hija en su vocación artística. Ella no se desalentó. Estudió teatro, trabajó como actriz y cursó Dirección de Cine. También fue conductora y actualmente es productora y empresaria teatral.

Julieta Novarro es fundadora y directora de Microteatro (Serrano 1139, Palermo), de Homero Piano Bar (Serrano 1141) y del Centro de Creación Chauvin (San Luis 2849, Mar del Plata). Además, es apasionada por las series y las películas, pasión que desarrolla con habilidad, detalle y conocimiento desde su cuenta de Instagram.

Su padre fue el reconocido cantautor argentino Chico Novarro y, ahora que ella es madre de Lola (17) y Bruno Jinkis (14), entiende los temores de su papá respecto de la vida artística.

Noticias: ¿Qué la define hoy?

Julieta Novarro: Hoy me define el permitirme ser más paciente y también perdonarme algunas cosas que quizás en otro momento no me hubiese perdonado. Me estaré mimando un poco más y teniendo en cuenta que los tiempos nunca son los tiempos de uno.

Noticias: ¿Era muy estricta?

Novarro: Siempre fui muy autoexigente en mi relación con las cosas que pensaba que tenían que ser hechas por mí o lugares a los que tenía que llegar. Me cuesta mucho disfrutar de los logros. Nunca siento que llegué ni que nada. Siempre estoy pensando que puedo hacer más, qué se me ocurre. Esa inquietud creo que también es el motor para muchas cosas, bienvenido sea.

Noticias: ¿A los seis años le dijo a su mamá que quería estudiar teatro?

Novarro: Sí. Yo fui lectora desde muy chiquita, siempre me recuerda mi maestra de tercer grado, con quien sigo vinculada, que me quedaba en los recreos leyendo poesía; y la historia de contar cuentos en distintos formatos siempre me marcó. Había algo de poner el cuerpo para poder contar esas historias que me parecía muy atractivo. Yo iba a la Nueva Escuela Argentina 2000 y ahí había teatro desde primer grado. Así empecé.

Noticias: ¿Su faceta como actriz está terminada?

Novarro: No, nada está terminado. Siempre digo que volvería a estudiar foto fija o guión o escenografía, todo volvería a estudiar. Ahora estoy estudiando italiano, me encanta estudiar. Pero todo lo que hago lo hago como actriz, desde leer guiones hasta dirigir Microteatro. Es una manera de ver el arte.

Noticias: También estudio Dirección de Cine

Novarro: Sí, porque mi papá aceptaba que yo siguiera estudiando teatro, pero tenía que ir a la facultad. Entonces, yo le dije que quería ir a la Universidad del Cine, la FUC, y ahí negociamos. Además, la FUC estaba en un momento de ebullición. En mi camada estaban Daniel Szifrón, Mariano Llinás, Ana Katz, Martín Goldberg, fue una camada espectacular de directores super talentosos. Yo dejé en el último año porque me fui a protagonizar “La chica de enfrente”, una novela, por Canal 13. No podía rechazar esa oferta.

Noticias: ¿Qué implica ser artista hoy y en este país?

Novarro: Yo me la rebusqué siempre para no depender de mi parte artística solamente. Busqué otras herramientas, produciendo, haciendo conducción, escribiendo. Aprendí a no depender sólo de la Julieta actriz que tiene que estar esperando que la llamen. Nunca descansé en eso, siempre generé proyectos. Y hoy más que nunca es necesario que los artistas tengamos herramientas para autogestionarnos y poder armarnos una marca personal. Yo tengo un proyecto en mi cabeza, tiene que haber un lugar donde el artista aprenda, además, a autogestionarse, a conocer cuáles son los subsidios, a conocer cómo hacer una psicología del artista, a generar espacios, porque claramente estamos en una situación de emergencia. Si no, lo que ves es que se hace popular alguien que se queda con un cuento corto.

Noticias: Actualmente es productora y empresaria teatral.

Novarro: Sí, hoy estoy más en ese lugar.

Noticias: En el último año produjo “Los días perfectos”, un unipersonal adaptado y dirigido por Daniel Veronese, con un trabajo impecable de Leonardo Sbaraglia.

Novarro: Creo que vi la obra cuarenta veces, es terapéutica. Primero me enamoré de la novela de Jacobo Bergareche y después Veronese hizo una adaptación inteligentísima para teatro. El trabajo de Leonardo es quirúrgico. Estrenamos en Madrid y después la trajimos a Buenos Aires. En todas las funciones que hicimos en el Cervantes el público terminó aplaudiendo de pie. Fue un suceso, muy emocionante. De enero a junio del año próximo estamos estaremos en España y después una semana en Nápoles. Esperamos hacerla de nuevo en Buenos Aires ni bien sea posible.

Noticias: Hablemos de Microteatro

Novarro: Es un formato que nació en 2009, en una zona de Madrid llamada Malasaña. Veintiún artistas, directores, dramaturgos, actores, tomaron un espacio a punto de demolerse e hicieron obras de teatro de carácter eventual durante un fin de semana. Fue un éxito total. Después el Ayuntamiento les dio un espacio puntual y lo llamaron Microteatro por dinero. Mi socio, Pablo Bossi, que vive bastante en España y es productor cinematográfico, fue a verlo y quedó alucinado. Con el tiempo empezó a decirme que había que hacerlo en Buenos Aires. Un día, en 2016, me tomé un avión y me fui. Sí, en esa especie de happening, había algo que estaba funcionando. Acepté la propuesta de armarlo en Buenos Aires y, finalmente, lo hicimos y ya llevamos ocho años.

Noticias: ¿Cómo fue el resultado en estos años?

Novarro: Desorbitante. Es un fenómeno cultural, una propuesta con contenido, donde el espectador elige cuánto tiempo quiere pasar allí, cuánta plata quiere gastar. Es un lugar de comunión para los que van y también para los artistas que pueden generar nuevos proyectos. Una usina cultural y creativa que nosotros no imaginábamos. Hay 30 obras por mes que duran unos 15 minutos cada una. Se darán 300 textos, que es el 10 por ciento de lo que nos llega. Además, está la parte gastronómica, que sustenta económicamente a todo lo demás. Y pegado está el bar Homero, con un piano que se prolonga en una barra donde la gente puede cantar.

Noticias: También tienen Chauvin en Mar del Plata.

Novarro: Sí, en Chauvin tenemos teatro, cine, recitales musicales. Hay dos salas, una que es de INCA y de teatro y otra de conferencias y dos restaurantes. El socio que tenemos allá ya venía de lo gastronómico y tiene mucho incentivo cultural. Yo soy una espectadora de Chauvin y me gusta consumir las propuestas que hay. Es un sol ese lugar.

Noticias: ¿Sus hijos siguen el camino artístico?

Novarro: Tengo un hijo con muchos desafíos, no tiene un diagnóstico claro y prefiero no ahondar en eso. Tiene una personalidad maravillosa y lucha muchísimo con lo que le sucede. Es re contra artista, pero no sé hasta qué punto va a poder valerse por sí mismo para hacerlo. Está conectado con la música todo el tiempo y la música es sanadora para él. Es talentosísimo, pero tiene una dificultad enorme.

Noticias: ¿Su hija Lola?

Novarro: Es muy talentosa, canta bien, actuaría perfecto, tiene encanto, seducción, pero le falta determinación todavía.

Noticias: ¿Sigue casada con Mariano Jinkis?

Novarro: Sigo casada. Es muy difícil el matrimonio, no nos ha sido fácil, no nos es fácil. Estamos con muchas luchas al mismo tiempo. A veces, lo urgente tira para atrás lo importante.

Noticias: ¿Cómo empezó a comentar series y películas?

Novarro: Empecé a hacerlo hace años en el programa “Pampita Online” y después lo trasladé a mi Instagram. Soy una cinéfila, estudié cine y mi pasión es la narrativa audiovisual. Me subyuga y me calma, es terapéutico. Nunca lo pensé como algo comercial sino como un servicio. Hay una comunidad ávida de estos temas. Mientras leo guiones de teatro, consumo series y películas, y cada quince días grabo los comentarios.

Noticias: ¿Qué recomendaría para ver?

Novarro: “Una batalla tras otra”, que ganó el Oscar a la Mejor Película. Dirigida por Paul Thomas Anderson, uno de mis directores preferidos, que estuvo veinte años trabajando en ese guión, y protagonizada por Leonardo DiCaprio y Sean Penn, que ganó el Oscar por este trabajo. Una gran película. Otra que me gustó mucho fue el “Agente secreto”, del brasileño Mendoca Filho, que habla sobre la dictadura militar en Brasil. La película no expone, hay algo que no se dice y lo sentís, sentís la opresión. Es un gran mérito. En cuanto a serie, recomendaría “Adolescencia”, que es impactante y dio un debate necesario. Y otra es “Los Años Nuevos”, que habla sobre la historia de una pareja que se conoce un 31 de diciembre y cada capítulo cuenta un año después. Es genial, tiene una narrativa increíble.