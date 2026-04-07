José Giménez Zapiola: “Siempre fui inquieto y curioso”

“Ayer volví a ver ‘Nene revancha’ y estoy convencido de que la película está buenísima”, dice José Giménez Zapiola, “El Purre” para los amigos y también para el millón de seguidores que acompañan su carrera. Ahora es El Nene, un joven boxeador tras las rejas que lleva a cabo una milimétrica venganza en “Nene revancha”, la ópera prima del director y dramaturgo Gonzalo Demaría donde comparte elenco con Luciano Cáceres y Brenda Gandini, en esta oscura reversión del mito de Orestes, su personaje se enfrenta golpe a golpe con su destino.

Fue un chico Disney en “Kally´s Mashup”, protagonizó series juveniles como “Go, Vive a tu manera” o “Entrelazados” y supo dar el salto de la adolescencia a la adultez sin caer en el abismo. Demostró que puede transitar el musical en “Mamma Mía”, el culebrón high class en “El primero de nosotros”, el thriller argento en “Yiya”, la comedia alocada en “Envidiosa” y nos conmovió a todos en “Cromañón” con su retrato de Lucas, un pibe que entrega su vida por salvar a amigos y desconocidos. José Giménez Zapiola lo da todo, ya sea en la actuación, en su carrera musical o en el streaming. Cuando suena la campana al Purre nadie le saca hasta el banquito.

Noticias: Tu personaje de “Nene revancha” es muy enigmático, ¿cómo trabajaste el misterio?

José Giménez Zapiola: Para mí fue de los personajes más desafiantes que he tenido en mi carrera junto con Lucas, el que interpreté en la serie “Cromañón”. Honestamente, el desafío era muy grande, pero también el proceso fue muy lindo, me sentí acompañado de cerca por Gonzazo Demaría, que además del director es el guionista y cuando eso ocurre sabés que siempre contás con alguien a quien recurrir y preguntarle: "Che, ¿por qué digo esto? ¿Por qué escribiste tal o cual cosa?”. Acá más que nunca había que entender de dónde viene el personaje. Es alguien que persigue una idea, vengar la muerte de su padre y ese plan se lleva a cabo a lo largo de la película, pero como actor necesitás entender sus motivos, saber por que acciona de esa manera, en ese sentido el Nene es un personaje muy interesante, por lo que muestra y por lo que oculta.

Noticias: ¿Te interesaba el boxeo antes de “Nene revancha”? Porque la película te pide tirar unos buenos golpes

Giménez Zapiola: Sí, yo entrenaba boxeo desde antes de filmar la película, así que para mí fue espectacular, estaba buenísimo que se combinaran dos cosas que me gustan, actuar y encarnar a un boxeador. El boxeo tiene algo que no se aplica de la misma manera a otros deportes, esto de que te pueden lastimar mucho, el cuerpo a cuerpo requiere de una concentración muy particular. El boxeo es un deporte que se tiene que vivir, no se trata solo de saber dónde uno pega, sino de conocer cómo lograr que te peguen lo menos posible. Para mí describe un poco la esencia de este deporte, tenés que estar bien parado, hasta que no te subiste a un ring para pelearte con alguien, no entendés lo que es el boxeo, también hay que pensar en que no podés bajar los puños, si bajás la guardia te van a golpear. Después de un par de rounds el cansancio empieza a dejar de importarte porque se impone el sentimiento de no querer que te peguen. Hay un laburo mental, además de físico, obviamente, que es una locura.

Noticias: Hablando de locuras, en su momento la exposición que te trajo “Cromañón” fue enorme. ¿Cómo lo viviste ?

Giménez Zapiola: Creo que haber sido parte de “Cromañón”, tener semejante responsabilidad de contar esa historia, fue muy importante. Cuando me enteré de que había un casting para la serie, me dio un poco de vértigo por el nivel de responsabilidad que requería un proyecto como ese, fue algo que nos pasó a todos los involucrados, así lo asumimos y así lo vivimos. Yendo a lo particular, a mí haber hecho “Cromañón” me transformó artísticamente y humanamente. Me hizo entender un montón de cosas, no solo sobre lo que pasó con esa masacre que marcó a una generación sino con respecto a la vida, a la falta de empatía y también muchas veces simplemente a la falta de información. Fue un gran aprendizaje tomar conciencia de que algunos medios instalan cosas que no ocurrieron y uno las repite sin prestarle atención a las fuentes. Gracias a Dios cuando ocurrió lo de Cromañón no existían las redes sociales, porque si los medios se manejaron de esa manera no quiero ni imaginarme lo que hubiera sido en X o TikTok, por ejemplo.

Noticias: De hecho hubo gente que le cayó con todo a la serie en las redes y ni siquiera se había estrenado

Giménez Zapiola: La verdad que sí, por eso hablaban con tanta liviandad. Porque el entendimiento de nuestra responsabilidad y el respeto para contar esta historia siempre estuvo, nos juntamos con sobrevivientes, vimos y leímos todo lo que había a disposición, era necesario. Alguien podrá estar en desacuerdo, pero yo creo que la serie contribuyó a hacer memoria y a pedir justicia por todas las personas fallecidas y los sobrevivientes.

Noticias: Tu personaje, Lucas, era el corazón de la serie. ¿Te abrió puertas como actor?

Giménez Zapiola: Sí, obviamente siento que “Cromañón” me abrió la puerta a un montón de cosas. Hablamos de un proyecto de otro calibre, para mí que venía de hacer muchos infantojuveniles.

Noticias: A diferencia de otros compañeros que están muy centrados en hacer teatro o en el audiovisual, vos muy inquieto. Además de la actuación, desarrollaste una muy buena carrera en la música y te animaste al streaming, ¿cómo conviven esos múltiples intereses, se llevan bien o están a los empujones ?

Giménez Zapiola: Es un quilombo (risas) … pero también es una decisión propia porque me gusta experimentar cosas nuevas, así que lo llevo bien. Hay momentos en los que no laburo como actor y en esos otros intereses encuentro un propósito para levantarme todos los días. La música es muy importante para mí, tanto como la actuación, no es que yo me conformo con la música, obviamente como actor es de lo que más he trabajado, pero yo a mi proyecto musical le meto todo. El mundo del streaming fue una cosa más inesperada, me invitaron a participar del programa de Luzu “Algo va a picar” y lo disfruté. Entonces, dije: “¿Por qué no?” Casi todo lo que hago laboralmente es porque tengo ganas, reconozco que soy medio pro laburo y muy curioso desde chico …

Noticias: ¿Esa curiosidad tiene que ver con que sos el menor de una familia muy numerosa donde cada uno tenía que encontrar su propio lugar?

Giménez Zapiola: Yo creo que sí, un poco tiene que ver con eso, soy el menor de once hermanos, así que de muy chiquito me rodeé de gente más grande que yo, eso me despertó inquietudes y una gran curiosidad. De chico yo preguntaba todo, literal, me pasaba el día repitiendo “¿Por qué? ¿para qué ?” ¡Los volvía locos! (se ríe) Pensá que tengo hermanos con los que me llevo mucha diferencia de edad, sobrinos mayores que yo y un papá que tiene 84 años, así que es como un abuelo.

Noticias: ¿Y tu viejo con 84 años te veía en Luzu?

Giménez Zapiola: Me veía, había que explicarle cómo ponerlo, pero sí. La verdad creo que en estos últimos años mi viejo me admira... ( se emociona) se la pasa mirando mis cosas y me viene ver a todos lados, es muy lindo eso. No porque antes no lo hiciera, desde que decidí dedicarme a esto siempre me acompañó, pero siento que hoy he logrado el respeto de mi viejo.

Noticias: El streaming te pide autenticidad. ¿Para alguien que actúa desde chico, cómo fue la experiencia de no interpretar a un personaje?

Giménez Zapiola: No te voy a mentir, al principio fue raro porque todo el tiempo, hasta en lo musical, digamos, uno está actuando. Fue un aprendizaje entender que mi versión en el streaming no deja de ser yo, pero también en parte es un personaje. Uno lo va aprendiendo con el tiempo y decide qué cosas de su vida quiere contar y cuáles no, pero lo cierto es que en Luzu soy bastante genuino y disfruto un poco de eso. Te podés equivocar en el medio de tantas cosas que decís, porque son muchas horas hablando sin medir la exposición que tenés. Al principio me costaba entender eso, pero por suerte no he tenido ningún problema.

Noticias: Digamos que te casaste con tu novia y compañera, la actriz Malena Ratner, pero después te preguntaron todos los detalles en el programa. ¿Para manejar eso sin chocarlo tenés que ser Lewis Hamilton?

Giménez Zapiola: (Se ríe) Un poco sí, en cierto momento se hablaba todo el tiempo de nuestro casamiento, es algo que no me molesta, me pone contento que se comente algo tan lindo, pero después lo pensé y me pregunté: “¿Cuánto de todo esto quiero contar y qué no? Porque hay detalles que es mejor guardárselos para uno. Igual no me arrepiento de nada que haya dicho, lo que más expongo son cosas que me causan gracia, me río mucho de mí mismo. Esta profesión me trajo cosas espectaculares, la oportunidad de aprender y compartir con actores increíbles y también algo tan hermoso como conocer a Male, mirá si no voy a agradecerle todo.