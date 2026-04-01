Laura Ubfal destrozó a Virginia Gallardo: “¿Para esto te votamos?"

La metamorfosis de Virginia Gallardo, de figura de la farándula a diputada nacional por La Libertad Avanza, sumó un capítulo de alta tensión que traspasó la pantalla. La periodista Laura Ubfal no ocultó su indignación ante la reciente actividad legislativa de la correntina, quien presentó un proyecto de ley para declarar de "interés general" a los premios Martín Fierro.

A pesar de que Ubfal es miembro de APTRA (Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas) y conoce de cerca el valor de la estatuilla, consideró que la iniciativa es una pérdida de tiempo frente a la crisis que atraviesa el país. Durante su programa La Linterna, la panelista disparó sin filtros:

"Mirá de qué se ocupa... ¿Pero para esto te nombramos diputada, Gallardo? Ocupate de la gente que necesita, amor de mi vida. Una diputada está para cosas más importantes".

La crítica de Ubfal no fue la única que sacudió el arco mediático. En la misma sintonía, Yanina Latorre se sumó al repudio desde su espacio en El Observador, cuestionando con su estilo habitual quién había votado a la legisladora y señalando la falta de asesores que le marquen una agenda de temas "fundamentales".

El pedido de "ocuparse de cosas importantes" se volvió viral rápidamente, reabriendo el debate sobre los famosos en la política y la relevancia de los proyectos que llegan al Congreso en contextos de urgencia social. Por el momento, la diputada Gallardo ha optado por el silencio, mientras las redes sociales se debaten entre la defensa de la cultura y la acusación de frivolidad legislativa.

por R.N.