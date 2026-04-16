Qué dijo la esposa de Brancatelli tras dejar TN

Tras una década y media de ser una de las caras más reconocibles de la pantalla de TN y El Trece, la periodista Cecilia Insinga decidió poner punto final a su etapa en el Grupo Clarín. Su salida, que generó un fuerte impacto en el ambiente de los medios, no fue silenciosa: la cronista y conductora optó por la honestidad brutal para explicar los motivos que la llevaron a dar un paso al costado del multimedio donde desarrolló gran parte de su carrera.

A través de sus redes sociales y en declaraciones posteriores, Insinga fue categórica al explicar que su renuncia no respondió a un conflicto puntual, sino a una búsqueda de crecimiento que se vio truncada. "No tuve el lugar que yo quería", disparó sin vueltas, dejando al descubierto una interna profesional sobre el protagonismo y las oportunidades dentro del canal. Según explicó, tras 15 años de trabajo ininterrumpido, sintió que había alcanzado un techo y que la estructura de la señal ya no le ofrecía el espacio de despliegue que su trayectoria ameritaba.

La esposa de Diego Brancatelli —con quien siempre mantuvo un perfil diferenciado pese a las obvias discrepancias ideológicas entre sus respectivos lugares de trabajo— subrayó que la decisión fue estrictamente profesional. "Sentí que no era el lugar en el que quería estar", aseguró, marcando una distinción entre el cariño por sus compañeros y la insatisfacción con las decisiones editoriales o de programación que la relegaban a roles que ya no la motivaban.

La periodista, que se destacó cubriendo desde movilizaciones sociales hasta noticias de último momento en la calle, reconoció que dejar la estabilidad de un canal líder fue un proceso de mucha reflexión. Sin embargo, priorizó su bienestar y la posibilidad de explorar nuevos horizontes donde su labor sea valorada con la jerarquía que busca.