Friday 24 de April, 2026
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TAPAS | Hoy 10:04

La obsesión de Milei con las redes

Pasa cada vez más tiempo en Olivos, refugiado en su celular. Invierte tres horas al día en posteos, la mayoría violentos. Pero su imagen cae: en abril llegó a tener 93% de comentarios negativos. Intimidad de la guerra digital entre karinistas y caputistas.

La tapa de NOTICIAS | Foto:Cedoc
La tapa de NOTICIAS | Foto:Cedoc

El Presidente pasa cada vez más tiempo en Olivos, refugiado en su teléfono. Tuitea, retuitea, se enfurece, insulta, refuta. Según un sitio que sigue el día a día de la actividad virtual presidencial, en febrero la actividad le insumió un promedio diario de 2 horas y 20 minutos; en marzo, de 2 horas y 31 minutos y en lo que va de abril lleva un promedio de 2 horas y 48 minutos, llegando incluso a pasar 4 horas y 5 minutos en un día, como fue el caso del 2 de abril.  Es algo parecido a una adicción. "Su lugar en el mundo: La obsesión de Milei con las redes sociales” es el título de tapa de NOTICIAS de esta semana.

“Si todas las dependencias tóxicas son por definición nocivas -dice el esclarecedor texto de Juan Luis González-, en el caso del libertario y las redes tiene un problema adicional: en este terreno, donde se parió gran parte del fenómeno, el oficialismo viene perdiendo terreno y presencia a ritmos acelerados, entre escándalos de corrupción, la malaria económica y una interna sin final. La obsesión del Presidente ni siquiera funciona en su propia arena. Te contamos la intimidad de ese universo virtual en el que vive y gobierna Milei, en el que también se da por estos días la batalla final interna, entre karinistas y caputistas.

También en la portada un tema sensible de la semana, los recortes dramáticos a la asistencia en discapacidad, la nueva batalla oficial. Y en clave de entretenimiento, el año de las ficciones épicas y el fenómeno de los ex Gran Hermano de exportación, protagonistas en España de un reality polémico y hardcore.

 

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