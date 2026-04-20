Festejo boquense: Leandro Paredes visitó a Davo Xeneize

Leandro Paredes visitó el canal de streaming de Davo Xeneize en una charla distendida que capturó la atención de miles de espectadores en vivo. Acompañado por el periodista Gastón Edul, quien actuó como mediador y aportó contexto informativo a la charla, el volante de la Selección Argentina se mostró relajado y dispuesto a repasar su carrera. Durante el encuentro, se generó un clima de complicidad donde se discutieron anécdotas del vestuario albiceleste, el presente de Paredes y, fundamentalmente, su inquebrantable sentido de pertenencia con el club que lo vio nacer futbolísticamente.

La presencia de Edul permitió profundizar en detalles técnicos y momentos clave de la trayectoria del volante, mientras que el formato descontracturado del stream facilitó que Paredes se expresara con total naturalidad. El futbolista reafirmó su deseo a futuro: seguir vinculado a Boca Juniors desde la dirección técnica una vez que cuelgue los botines, una declaración que rápidamente se volvió viral en redes sociales. La transmisión no solo batió récords de audiencia para el canal, sino que sirvió como un puente humano entre una figura de élite mundial y la comunidad digital que sigue fervientemente la actualidad del fútbol argentino.

Este domingo, Boca Juniors le ganó 1 a 0 a River Plate en el Monumental. Paredes tuvo un desempeño determinante para que el conjunto azul y oro. Además de su aporte en la distribución, Paredes mostró un despliegue recuperando y marcó un gol de penal que sentenció el resultado a favor de su equipo, consolidándose como la figura.

La llegada de Paredes descolocó a Davo Xeneize, considerado el streamer de fútbol más influyente de Argentina y un referente ineludible en la plataforma Twitch. Su salto a la fama se debió a su profundo conocimiento estadístico e histórico sobre el deporte, sumado a un estilo de análisis auténtico y apasionado que conecta con el público joven. Su vínculo con Boca Juniors es el núcleo de su contenido; dedica gran parte de sus transmisiones a debatir la actualidad del club, lo que le ha permitido construir una comunidad masiva de seguidores y obtener el reconocimiento de jugadores profesionales y leyendas de la institución que valoran su capacidad crítica y su lealtad a los colores.