Juega la Selección: por qué el partido no se ve por TyC

El amistoso de esta noche ante Mauritania no es un partido más; es el tablero donde se dirime una guerra de fondo. Por primera vez en años, la pantalla de TyC Sports —histórico socio de la AFA a través de Torneos— quedará en negro. La orden de Claudio "Chiqui" Tapia fue tajante: el encuentro sale exclusivamente por DirecTV y Telefe. Detrás de la pelota, se juega una revancha política y judicial que tiene al Grupo Clarín y al Gobierno nacional en el centro de la escena.

El escudo de Víctor Hugo

Fiel a su estilo de "relato militante", Víctor Hugo Morales no tardó en salir al cruce para blindar al presidente de la AFA. En una de sus habituales "ensaladas" dialécticas, el periodista uruguayo interpretó la exclusión de TyC como una "respuesta al demencial ataque" de Clarín. Según Morales, Tapia "endureció el cuero" tras haber recibido más de 300 titulares que lo vinculan con hechos de corrupción.

Incluso fue más allá al justificar la situación judicial de Tapia, a quien el juez Amarante le prohibió la salida del país por 60 días tras inconsistencias en sus declaraciones de viaje. Para Víctor Hugo, la Justicia actúa como un brazo del holding mediático, y aventuró una hipótesis épica: sugirió que Tapia mintió en sus permisos de viaje para "rescatar" a un gendarme abandonado en Venezuela por el actual Gobierno. Una narrativa de héroe nacional para tapar un frente judicial cada vez más complejo.

El negocio de la "repetidora"

Pero la polémica no termina en el campo de juego. La interna sumó un condimento explosivo tras una investigación de Emanuel Respighi en Página/12, que Víctor Hugo utilizó para golpear al corazón de la comunicación libertaria: Manuel Adorni.

Pese a las promesas de austeridad y el "no hay plata", el Gobierno habría desembolsado 4 millones de dólares a Torneos para que la TV Pública pueda retransmitir la señal de DirecTV. Sin embargo, el acuerdo es humillante en términos de soberanía comunicacional:

La TV Pública solo puede conectar cinco minutos antes y desconectar cinco minutos después.

No puede usar relatores propios.

No puede vender pauta publicitaria propia; todo el dinero de los avisos estatales fluye hacia la cabecera privada.

El partido que ya se perdió

Mientras la Selección brilla en la cancha, en las oficinas de la calle Viamonte y en la Casa Rosada se juega otro deporte. "Adorni deberá explicar por qué, tras asegurar que el fútbol no costaba un peso, termina financiando a Torneos con la nuestra", sentenció Morales, en un giro donde la defensa a Tapia termina siendo el vehículo ideal para atacar la gestión de Milei.

Hoy, la pantalla de TyC estará vacía, pero el aire está más cargado que nunca. Entre facturas raras, empresas fantasma y acuerdos millonarios bajo cuerda, el hincha vuelve a quedar como espectador de una fiesta que paga, pero que no siempre puede disfrutar.