Video: Messi sacado tras la derrota del Inter Miami

La imagen recorrió el mundo en cuestión de minutos. Lionel Messi terminó visiblemente molesto luego de la dura derrota 3-0 de Inter Miami CF ante Los Angeles FC en el arranque de la temporada 2026 de la Major League Soccer y su reacción lo convirtió rápidamente en tendencia. El capitán argentino cuestionó decisiones arbitrales durante el encuentro y, tras el pitazo final, intentó acercarse a los jueces para expresar su disconformidad. Las cámaras captaron el momento en el que Messi, todavía con evidente frustración, se dirigía hacia la zona cercana a los vestuarios del cuerpo arbitral.

La situación generó tensión en los pasillos del estadio y fue necesaria la intervención de su compañero Luis Suárez, quien lo contuvo para evitar que el episodio escalara. Las imágenes del intercambio circularon masivamente en X e Instagram, donde el nombre del rosarino se ubicó entre las principales tendencias. El partido, disputado en el Los Angeles Memorial Coliseum, dejó un sabor amargo para el conjunto de Florida, que sufrió un estreno adverso y fue superado con claridad por el equipo angelino. Más allá del resultado, el foco mediático quedó puesto en el malestar del capitán.

Según trascendió, la liga analizó lo ocurrido para determinar si existió alguna infracción reglamentaria. Finalmente, se informó que Messi no ingresó a zonas restringidas ni incumplió protocolos formales, lo que disminuiría la posibilidad de una sanción disciplinaria. La escena expuso una faceta poco habitual del campeón del mundo, generalmente medido en sus reacciones públicas. En un inicio de temporada marcado por la presión y las expectativas, el enojo del 10 abrió el debate sobre el arbitraje y dejó una imagen que dominó la conversación futbolística del fin de semana.