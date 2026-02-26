Ángel Di María tuvo que elegir en el sorteo pre partido entre Maradona y Messi y se bloqueó

En el estadio Juan Carmelo Zerillo de La Plata, Gimnasia y Esgrima La Plata y Rosario Central vivieron una tarde particular este miércoles 25 de febrero de 2026 por la séptima fecha del Torneo Apertura 2026. El conjunto visitante terminó imponiéndose por 2-1 con goles de Enzo Giménez y Gastón Ávila, luego de que Ignacio “Nacho” Fernández hubiera puesto en ventaja al local en los primeros minutos de juego. El triunfo dejó al Canalla con 11 puntos, ya cuarto en la zona, mientras que Gimnasia quedó con 10 unidades tras otro resultado cerrado en el Bosque platense.

El partido fue dirigido por Fernando Echenique, árbitro principal de la terna que dirigió el encuentro en la cancha platense, y que además se convirtió en protagonista de uno de los momentos menos habituales de la jornada. Antes del pitazo inicial, en el sorteo entre capitanes para definir la posesión, el referí introdujo un elemento fuera de lo común: una moneda que en lugar de los habituales “cara o ceca” mostraba por un lado la figura de Diego Maradona y por el otro la de Lionel Messi. Dirigida la pregunta al capitán visitante, Ángel Di María, el delantero rosarino se encontró con la obligación simbólica de “elegir” entre dos de los máximos referentes del fútbol argentino.

La escena, captada por las cámaras y viralizada en redes, quedó marcada por la sonrisa y la respuesta evasiva del campeón del mundo de Qatar 2022. “Que elija él”, respondió Di María señalando a Nacho Fernández, su homólogo de Gimnasia, con una notable sonrisa de sorpresa ante la situación.El gesto del delantero rosarino reflejó su vínculo personal con ambos ídolos. La relación con Messi, compañero de selección con el que compartió campañas y títulos, y la influencia de Maradona como entrenador que lo sostuvo en momentos críticos de su carrera, son parte de una historia que excede lo anecdótico de un sorteo.

Si bien en ese momento evitó declarar explícitamente una preferencia, Di María ha expresado en otras ocasiones su admiración por ambos. En una entrevista anterior, consultado sobre quién era el mejor de la historia, llegó a definir que “para mí es Dios; los demás están por debajo” refiriéndose a uno de ellos en el contexto de una conversación radial en DSports Radio (2024), en la que habló con entusiasmo tanto de Messi como de Maradona y de lo que significaron en su vida profesional.

Más allá del momento jocoso en el sorteo, el partido entre Central y Gimnasia se sostuvo como un duelo de validez deportiva, con la terna arbitral de Echenique en el centro de la escena y con la mira puesta en el desarrollo del campeonato argentino, donde los equipos buscan afirmarse en posiciones de privilegio.