Los secretos del turismo runner

El turismo running, también denominado turismo de maratones o “runcations”, implica viajar con el propósito principal de participar en carreras de larga distancia, especialmente maratones de 42,195 kilómetros. Combina el desafío deportivo con la exploración de destinos urbanos emblemáticos, permitiendo a los corredores experimentar ciudades, su cultura, gastronomía y atmósfera desde una perspectiva privilegiada: recorriendo calles cerradas al tránsito vehicular y recibiendo el apoyo masivo del público local.

Aunque el maratón como disciplina se remonta a la leyenda de Filípides (490 a.C.) y se formalizó en los Juegos Olímpicos modernos de 1896, el turismo running como fenómeno masivo emergió décadas más tarde. El auge del running recreativo se produjo en los años 70 con el “running boom” en Estados Unidos y Europa, impulsado por publicaciones como The Complete Book of Running de Jim Fixx (1977) y por el crecimiento de las carreras populares. Durante esa década y los años 80 proliferaron los grandes maratones urbanos —Nueva York (1970), Berlín (1974) y Londres (1981)— que comenzaron a atraer participantes internacionales. Las ciudades identificaron rápidamente su potencial turístico: estos eventos generan ingresos significativos por hospedaje, transporte, alimentación y consumo local.

La creación de las Abbott World Marathon Majors (2006) —inicialmente seis: Tokio, Boston, Londres, Berlín, Chicago y Nueva York; con Sidney incorporado en 2025 como séptima sede— consolidó el concepto. Corredores amateurs empezaron a planificar viajes de varios años para completar la serie y obtener la medalla de “Six Star Finisher”, sin incluir a Sidney en el conteo oficial de seis estrellas. A fines de 2025, se registraban más de 23.260 finishers de seis estrellas, provenientes de 139 países, con un promedio de edad de alrededor de 50 años y siete meses. Solo en 2025, unos 5.570 corredores lograron su sexta estrella, reflejando un crecimiento sostenido.

Negocio. En la actualidad, el turismo running genera miles de millones de dólares en impacto económico. Las Majors concentran una porción sustancial: se estima que las siete carreras aportan alrededor de 2.700 millones de dólares anuales al total global de maratones, calculado en unos 5.200 millones. Ejemplos concretos incluyen el Maratón de Nueva York, con cerca de 700 millones de dólares en impacto y un récord de 59.226 finishers en 2025; Chicago, con más de 680 millones y 54.187 participantes; Boston, superando los 500 millones; y Berlín, con 48.020 finishers. El crecimiento postpandemia ha sido notable, con mayor participación de corredores de Latinoamérica y Asia, impulsada por la recuperación regional.

Eduardo Polzinetti, corredor de Buenos Aires, participó en el BMW Berlin Marathon 2025 con la agencia BeNext. “Surgió en el grupo donde corro la posibilidad de ir para allá. Entonces empecé a averiguar cómo hacer para entrar en la carrera. Descubrí que hay empresas que te llevan con un paquete que incluye hotel y traslados dentro de Berlín por cuatro días, desde el 19 hasta después del 22 de septiembre", cuenta. "Para mí era la primera vez en Europa, así que era un viaje largo y especial. La empresa nos llevó a recorrer el centro de Berlín, distintos puntos de interés, la expo de la carrera y también organizó otra excursión por atractivos de la ciudad. Además, por mi cuenta, organicé recorrer otros lugares de Europa, como Praga, Milán y España. En total estuve aproximadamente veinte días".

Fernando Galiano, también de Buenos Aires, corrió el Bank of America Chicago Marathon. “Te tenés que anotar en un sorteo que se publica en redes. Se anota muchísima gente y después hay una lotería: el 50 por ciento de los cupos es para personas de Estados Unidos y el otro 50 para el resto del mundo. De ahí eligen corredores de Argentina, Brasil y distintos países hasta completar el cupo de 60.000 participantes. Si salís sorteado, pagás entre 200 y 300 dólares de inscripción y después te ocupás del aéreo y el hotel. La estadía es de una semana", relata. "La preparación de la maratón lleva entre 12 y 14 semanas de entrenamiento, con grupo y profesor. En los días previos se hace carga de carbohidratos, con la clásica cena de pastas. El día de la carrera, a las cinco de la mañana ya estás en la largada".

El turismo running no es solo completar una distancia, sino integrar el deporte a una forma de viajar activa, cultural y perdurable.