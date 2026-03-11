Karina Milei a Toviggino: "Conmigo ustedes no tienen nada que arreglar"

Horas antes de que Pablo Toviggino se presentara a declarar ante la Justicia en la causa por presunta evasión impositiva en la AFA, el tesorero del organismo publicó en su cuenta de X un extenso mensaje atribuido al Papa Francisco. "Vivir es intentar. Y quien intenta, inevitablemente tropieza", arrancaba el texto, que reflexiona sobre los errores, las caídas y la decisión de levantarse. "El error no define nuestra historia; lo que realmente la define es la decisión que tomamos después", continuaba el mensaje.

El posteo, publicado minutos antes de su ingreso a tribunales, fue interpretado en redes como una referencia velada a su situación judicial: la de un dirigente que llega a la instancia más delicada de una investigación que lo tiene en el centro de la escena.

Pero el gesto espiritual de Toviggino no fue lo único que tiñó la jornada. Mientras él declaraba ante el juez en lo Penal Económico Diego Amarante, el abogado de la AFA, Gregorio Dalbón, salió a la cancha con una lectura política del caso. Acusó al Gobierno de querer quedarse con la conducción del fútbol argentino y descartó que el expediente tuviera sustento jurídico real: lo calificó como una "cuestión absolutamente política". Fue más lejos todavía: deslizó que el asunto se iba a "arreglar políticamente", y que ese arreglo pasaría, no por Santiago Caputo, sino posiblemente por Karina Milei.

La respuesta de la secretaria general de la Presidencia no tardó. "Conmigo ustedes no tienen nada que arreglar. Están en manos de la Justicia y si son culpables tendrán que pagar con todo el peso de la ley", escribió en X, cerrando de un portazo cualquier lectura que pusiera en duda la naturaleza judicial del expediente. La intervención de Karina fue directa y sin rodeos: no solo rechazó la versión de Dalbón sino que dejó en claro que desde la Casa Rosada no hay ninguna negociación en curso ni prevista.

La causa, impulsada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), investiga a dirigentes de la AFA por una presunta apropiación indebida de tributos y aportes previsionales que superaría los 19.000 millones de pesos. La denuncia sostiene que la entidad habría actuado como agente de retención entre 2024 y 2025 sin depositar los fondos en los plazos legales, lo que dio origen al expediente judicial. El monto inicial denunciado fue de algo más de 7.500 millones de pesos, pero una ampliación posterior sumó casi 11.800 millones adicionales.

Además de Toviggino, el presidente del organismo, Claudio "Chiqui" Tapia, está citado a indagatoria para este jueves. Ambos tienen prohibición de salir del país. El caso no se agota ahí: la AFA también es investigada por posible lavado de dinero en jurisdicción de Lomas de Zamora, por una supuesta administración fraudulenta vinculada al desvío de fondos cobrados en Estados Unidos, y por el presunto uso de testaferros en otro expediente que apunta directamente a Toviggino.