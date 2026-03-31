Colapinto en Buenos Aires: cómo es el circuito porteño pensado para el piloto argentino

El 26 de abril se realizara en los bosques de Palermo el "Mercado Libre presenta: Franco Colapinto Road Show Buenos Aires 2026" donde el piloto de Pilar conducirá el monoplaza de Fórmula 1 E20 de 2012, impulsado por un motor Renault V8, con el branding completo del equipo BWT Alpine Formula One Team, marcando la primera vez en 14 años que un auto de Fórmula 1 circula en la Ciudad de Buenos Aires.



En el proceso, Franco Colapinto se convertirá en el primer argentino en conducir un auto de la máxima en las calles porteñas, marcando un momento único para el automovilismo de competencia internacional y para el disfrute de los apasionados fanáticos del país. “Conducir en casa un auto de Fórmula 1 será uno de los momentos más especiales de mi vida. Es mi forma de devolver, aunque sea un poco, todo el apoyo y el cariño que recibí desde muy chico, que me impulsa todos los días a seguir soñando con alcanzar todos mis objetivos en mi carrera", destacó el corredor.

"Cada mensaje, cada bandera y cada aliento siempre estuvieron presentes. Esto es para todos ustedes, para disfrutar juntos este momento especial”, concluyó el conductor. El evento busca posicionar a la capital del país en el mapa global de experiencias vinculadas a la Fórmula 1, acercando a los fanáticos argentinos a una disciplina que actualmente atraviesa uno de sus mayores crecimientos a nivel mundial.





El escenario del circuito a sido definido en la Avenida del Libertador y la Avenida Sarmiento, transformandose en un circuito callejero de 2 km, dónde se llevarán a cabo dos show runs oficiales, siendo el punto culmine del día. La jornada auspiciada por Mercado Libre contará con una propuesta muy variada de sectores para vivir el evento, incluido un sector abierto y gratuito.

También sectores exclusivos a la venta, incluyendo Fan Zone, Grandstands y Hospitality con acceso diferenciado y vistas únicas de la pista. En el Fan Zone habrán propuestas de entretenimiento, activaciones de marcas y espacios interactivos y en el espacio de Hospitality también ofrecerá Garage Tours con acceso a Boxes.



Desde la organización destacaron que "esta iniciativa reafirma el compromiso del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires “la más linda del mundo” con la promoción de eventos deportivos de alcance internacional y consolida su posicionamiento como Capital Mundial del Deporte, además de proyectarla como un centro estratégico de cultura, entretenimiento y grandes eventos globales. El espectáculo deportivo será transmitido por ESPN y Disney+ Plan Premium*, media partners oficiales del evento.





por R.N.