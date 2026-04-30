Video: el mensaje de Pipo Pescador por sus "primeros 80 años"

El cantautor y escritor argentino Pipo Pescador celebró su cumpleaños número 80 rodeado del afecto de su público, con un mensaje directo en redes sociales a quienes lo acompañaron a lo largo de su extensa trayectoria. A través de X, destacó que esta celebrando en Europa su octodécimo aniversario.

Enrique Fischer nació el 22 de enero de 1946 en la provincia de Santa Fe. Conocido como Pipo Pescador, inició su vínculo con la música desde muy joven, influido por el folclore argentino y las expresiones culturales tradicionales. Su infancia en un entorno marcado por la música y la narración oral sería determinante para el desarrollo de su estilo, caracterizado por la combinación de canciones, cuentos y juegos didácticos orientados al público infantil.

Su salto a la popularidad se produjo en la década de 1970, cuando comenzó a participar en programas televisivos y a editar discos dirigidos a niños, en un contexto donde el género aún no tenía el desarrollo masivo que alcanzaría posteriormente. Con una propuesta innovadora para la época, basada en la interacción, el humor y la educación a través del arte, logró posicionarse como una de las figuras pioneras de la música infantil en Argentina.

A lo largo de su carrera, Pipo Pescador construyó una obra amplia que abarca discos, libros, programas de televisión y espectáculos en vivo. Entre sus canciones más recordadas se encuentran “El auto de papá”, “Mi barba tiene tres pelos”, “La gallina turuleca” —popularizada también por los artistas españoles "Gaby Fofo y Miliki"— y piezas que trascendieron generaciones y continúan formando parte del repertorio infantil en el país.

Además de su trabajo como músico, desarrolló una prolífica labor como escritor, con publicaciones orientadas a niños y docentes, en las que aborda el valor del juego, la creatividad y la educación. Su enfoque pedagógico lo llevó también a participar en proyectos educativos y a brindar talleres y conferencias sobre el rol de la música en el aprendizaje.

Su trayectoria fue reconocida con diversos premios y distinciones. Entre ellos se destacan galardones otorgados por instituciones culturales y educativas, así como homenajes a su aporte a la infancia y la cultura popular argentina. También recibió reconocimientos por su labor en televisión y por su influencia en generaciones de artistas dedicados al público infantil.

En el plano personal, Pipo Pescador ha mantenido una vida relativamente reservada, aunque siempre vinculada a la actividad artística. A lo largo de los años sostuvo una presencia constante en escenarios de todo el país, adaptándose a los cambios tecnológicos y culturales sin abandonar la esencia de su propuesta.

A los 80 años, su figura sigue siendo referencia ineludible dentro del ámbito de la música infantil en Argentina. Su legado no solo se mide en canciones y libros, sino también en la huella que dejó en la manera de concebir el vínculo entre arte, educación y niñez, consolidándose como uno de los pioneros de un género que hoy cuenta con una fuerte identidad propia.