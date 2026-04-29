"Tronco" Figliuolo se sube a la polémica por el reloj de Adorni: "Está en oferta"

El jefe de Gabinete Manuel Adorni compareció este miércoles ante el Congreso para presentar su informe de gestión, pero la sesión quedó eclipsada por la tormenta de escándalos que lo rodea: acusaciones de enriquecimiento ilícito, polémicas por viajes en vuelos privados, gastos con fondos públicos y la compra de departamentos que generaron preguntas sin respuesta en la oposición.

En ese contexto, un detalle menor se convirtió en combustible para las redes: la oposición y usuarios kirchneristas aseguraron que Adorni lucía en la muñeca un Rolex valuado en 60.000 dólares durante su exposición ante los legisladores. La acusación se viralizó de inmediato bajo la frase de "¡El reloj de Adorni!" y encendió una nueva discusión sobre el estilo de vida del funcionario.

Fue entonces cuando el diputado libertario Sergio "Tronco" Figliuolo decidió salir a la palestra con su arma favorita: la ironía. En un tuit que no tardó en circular, escribió: "Los kukas están gritando 'EL RELÓ, EL RELÓ DE ADORNISS'. Acá también leo algunos boludos, EL ROLESSSS, EL TAGJEGUERS. Es un Tommy Hilfiger, si les gusta está en oferta 360 mil pesos."

El mensaje de Figliuolo tuvo un doble efecto: por un lado, confirmó que el reloj en cuestión no es un Rolex sino un Tommy Hilfiger con un valor de mercado de alrededor de 360.000 a 400.000 pesos; por el otro, ridiculizó a quienes habían inflado la denuncia sin verificar la marca. Otros tuiteros del espacio libertario se sumaron rápidamente al respaldo, celebrando la aclaración y fustigando lo que consideraron una "operación" de la oposición.

Sin embargo, la anécdota del reloj no hace más que evidenciar el ojo de la tormenta en el que se encuentra Adorni. Más allá de la marca del cronómetro en su muñeca, el funcionario enfrenta cuestionamientos de fondo sobre su patrimonio y el uso de recursos del Estado. La oposición lleva semanas reclamando explicaciones sobre gastos en viajes al exterior, estadías en hoteles de lujo y la adquisición de inmuebles que, según denunciaron, serían difíciles de justificar con su salario oficial.

En ese marco, el debate por el reloj se perfila como un síntoma de una discusión más profunda: si el accesorio es o no un Rolex parece anecdótico frente a las preguntas que la oposición todavía espera que Adorni responda.