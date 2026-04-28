Harrison Ford en el Teatro Colón

El Teatro Colón vuelve a desafiar sus propios límites y confirma una tendencia cada vez más visible, la de abrir su escenario histórico a nuevas estéticas, lenguajes y públicos. El próximo lunes 11 de mayo a las 20 horas, la Sala Principal recibirá una experiencia singular. La proyección de “Blade Runner”, la obra maestra de Ridley Scott, con interpretación en vivo de la célebre música compuesta por Vangelis. El encuentro, enmarcado en el ciclo Colón Contemporáneo, propone un cruce entre cine de culto, electrónica sinfónica y alta tradición escénica.

Se exhibirá la versión Final Cut de 2007, considerada la edición definitiva del film estrenado originalmente en 1982. Mientras las imágenes recorren esa Los Ángeles futurista, oscura y lluviosa imaginada por Scott, el ensamble NEXUS-7 ejecutará en directo una de las bandas sonoras más influyentes de la historia del cine. La partitura de Vangelis, ganador del Oscar y figura central de la música electrónica del siglo XX, redefinió el vínculo entre sonido e imagen, y convirtió el film en una experiencia sensorial irrepetible.

Etiqueta dance. Para la ocasión, NEXUS-7 fue especialmente conformado por Ernesto y Lucas Romeo, integrantes de Klauss, junto a los percusionistas Bruno Lo Bianco y Oscar Albrieu, además de músicos de la escena experimental local. Cuerdas eléctricas, sintetizadores, teclados, batería electrónica, saxo, voz y percusión recrearán en vivo aquellas atmósferas hipnóticas que marcaron a generaciones enteras de espectadores.

Basada libremente en la novela “¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas?” de Philip K. Dick, “Blade Runner” se convirtió con el tiempo en mucho más que un thriller neo noir. Protagonizada por Harrison Ford y Sean Young, la película anticipó debates hoy centrales como la inteligencia artificial, la identidad humana, la memoria implantada y la frontera cada vez más difusa entre hombre y máquina. Cuatro décadas después, su potencia filosófica permanece intacta.

La versión “Blade Runner LIVE” tuvo su estreno en el Royal Albert Hall de Londres en 2019 y desde entonces recorrió escenarios internacionales con una recepción entusiasta del público y la crítica. Su llegada al Colón representa un paso más en la expansión artística del teatro porteño, que en los últimos años incorporó propuestas audiovisuales y contemporáneas sin resignar excelencia.

Cinco días antes, el miércoles 6 de mayo a las 20.30 horas, el Centro de Experimentación del Teatro Colón ofrecerá un prólogo ideal. En la primera edición de CET. Sessions, Klauss presentará “Replicantes”, un homenaje a Vangelis y al universo sonoro de “Blade Runner”. La agrupación de culto integrada por Ernesto Romeo, Lucas Romeo y Pablo Gil, junto a invitados como Mario Siperman, Gabriela Areal, Árwy, Guillermo Costa y Franco Nicosia, revisitara temas y climas de un álbum que sigue dialogando con el presente.

Así, durante una semana, el Colón se transformará en una puerta hacia el futuro imaginado por el cine. Entre columnas centenarias y tecnología sonora de vanguardia, Buenos Aires podrá escuchar cómo suena todavía el porvenir.