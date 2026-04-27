Máximo Kirchner defendió a su mamá: "Boludeces no, y mentiras menos"

El fin de semana del 25 y 26 de abril, mientras Axel Kicillof asumía formalmente la presidencia del PJ bonaerense en La Plata, Máximo Kirchner eligió estar en Santa Fe. La ausencia del líder de La Cámpora en el acto que lo reemplazó al frente del partido fue un mensaje político en sí mismo. Sus palabras en un teatro desbordado de Puerto General San Martín, ante militantes y referentes del peronismo santafesino, fueron otro.

Kirchner llegó a la provincia junto a la diputada Florencia Carignano para recorrer localidades del sur, pero el foco estaba en lo que dijo desde el escenario. Apuntó sin anestesia contra los dirigentes que, según su visión, "ignoran" la situación de Cristina Fernández de Kirchner, presa desde junio pasado tras la condena en la causa Vialidad e inhabilitada para ejercer cargos públicos: "Cuando escucho a algunos compañeros que se llaman peronistas ignorar la situación de quien fuera dos veces presidenta y vicepresidenta de la Argentina, mi reflexión es esta: con esos compañeros Perón nunca hubiera vuelto a la Argentina, y quizás nunca hubiera salido de la isla Martín García". El remate fue lapidario: "¿Cómo puede ser que un presidente diga que metió presa a la presidenta del principal partido de oposición y muchos miren para otro lado, discutiendo a ver quién conduce? Vamos, amigos, ustedes saben. Pero boludeces no, y mentiras menos".

Sobre las presidenciales de 2027, no dejó margen: "Cristina es la primera candidata porque no hay quién le gane en una interna. Hace seis meses que simplemente tuitea y sigue teniendo el reconocimiento del pueblo argentino". Si la inhabilitación no se revierte, dijo, habrá que buscar un candidato que "exprese esos intereses y despierte confianza en la ciudadanía", pero nunca uno armado únicamente para oponerse a Milei: "Cuando hablan del frente anti-Milei, no me convence. Es un reduccionismo enorme. No sirve destruir al adversario para ganar una elección; hay que construir una opción diferente". Y advirtió: "Nos atamos a cuestiones partidarias que son un sinsentido. Hace diez años que la Argentina entró en un tobogán y nunca encuentra el arenero".

El dardo apuntó directo a Kicillof, cuyo entorno resume la estrategia contraria en una sola frase que circuló entre sus allegados: "Cualquiera que esté en contra de Milei a mí me sirve". La interna no tiene fecha de cierre. Desde La Cámpora ya proyectan candidaturas propias para la gobernación bonaerense en 2027, en competencia directa con el sector del gobernador. El peronismo que llega a este ciclo con dos derrotas nacionales encima no logra, por ahora, mostrar una foto unida.