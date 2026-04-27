Quién es Carlos Frugoni, el funcionario al que echaron por sus propiedades no declaradas

El domingo 26 de abril, el ministro de Economía Luis Caputo echó a Carlos Frugoni de la Secretaría de Coordinación de Infraestructura, el cargo que ocupaba desde enero de 2026. La decisión llegó después de que una investigación del canal A24 expusiera que el funcionario poseía al menos siete propiedades en el estado de Florida y dos sociedades comerciales en Delaware, todo sin declarar ante la Oficina Anticorrupción (OA) ni ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

La versión oficial tuvo sus matices. Desde la Presidencia lo definieron sin rodeos: "fue un despido". En el Ministerio de Economía, en cambio, argumentaron que fue Frugoni quien puso la renuncia sobre la mesa para, según sus propias palabras, "aclarar su situación". La diferencia narrativa no alcanzó para disimular el fondo del escándalo.

Las sociedades y los departamentos

Según reveló el programa Wifi24 de A24, Frugoni articuló la compra y administración de los inmuebles a través de dos sociedades de responsabilidad limitada constituidas en Delaware, uno de los estados norteamericanos más opacos para el rastreo de activos: Genova LLC (creada en 2021) y Waki LLC (creada en 2025). Ambas habrían sido registradas a través de Harvard Business Services Inc. como agente registrador, y figurarían con Frugoni como controlante y beneficiario final.

Las propiedades se concentran en el sur de Florida: cinco de los siete inmuebles están en el condado de Palm Beach, en localidades como Delray Beach, Lantana, West Palm Beach y South Palm Beach. Sus valuaciones oscilan entre los 140.000 y 310.000 dólares. La investigación identificó también un apartamento en South Ocean Boulevard valuado en 215.000 dólares, entre otros.

Ante el periodista Nicolás Wiñaski, el propio Frugoni admitió la omisión: "Cometí un error. Estaba rectificando esta situación porque ahora soy funcionario nacional. Me equivoqué. También voy a incluir a los departamentos en ARCA", dijo. La rectificación no llegó a tiempo.

Quién es Frugoni

Frugoni no era un desconocido en los laberintos de la administración pública. Antes de asumir como secretario en el gobierno de Javier Milei, se desempeñó como director ejecutivo de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT). Y antes de eso, durante la presidencia de Mauricio Macri, presidió Autopistas Urbanas Sociedad Anónima (AUSA), la empresa responsable de la construcción del Paseo del Bajo en la Ciudad de Buenos Aires. Ese antecedente ya le había generado cuestionamientos públicos en su momento.

En el gobierno libertario, Frugoni llegó a una secretaría de enorme peso: la responsable de la adjudicación y supervisión de licitaciones de obras públicas, una de las cajas más sensibles del Estado. Era, además, considerado un hombre de máxima confianza de Caputo.

El perfil patrimonial que emergió durante la semana sumó más elementos. Según difundió el legislador porteño Del Gaiso en la red X, en 2023 Frugoni habría realizado inversiones en 16 empresas por 40 millones de pesos —con el dólar a $200— mientras simultáneamente enviaba fondos personales al exterior y percibía sueldos del Estado. El cuadro derivó en denuncias radicadas tanto en la justicia federal como en la Oficina Anticorrupción.

El contexto: Adorni y la vara doble

El caso de Frugoni irrumpió en un momento en que el gobierno de La Libertad Avanza ya cargaba con las revelaciones sobre el jefe de Gabinete Manuel Adorni, también investigado por la Justicia por su patrimonio. Desde el entorno presidencial intentaron marcar una diferencia tajante entre ambos escándalos: "Con Manuel hay sólo especulaciones, en el caso de Frugoni estaba todo comprobado", deslizaron fuentes de la Casa Rosada. Otra voz oficial resumió la distinción en términos más crudos: "Estás comparando siete casas en Miami con dos propiedades en Argentina".

El reemplazante de Frugoni será Fernando Herrmann, arquitecto egresado de la Universidad de Belgrano con EMBA del IAE, quien hasta ese domingo ocupaba la Secretaría de Transporte. A su vez, Mariano Plencovich, hasta entonces subsecretario de Transporte Automotor, pasará a cubrir el lugar de Herrmann. Los corrimientos internos, en definitiva, dejaron expuesta la fragilidad del armado de confianzas que Caputo había construido en torno a la gestión de infraestructura.

por R.N.