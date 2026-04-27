Moda "en naglas": el polémico vestido de Zaira Nara en los Martín Fierro

La noche del domingo 26 de abril tuvo a Zaira Nara como una de sus figuras indiscutidas en los Martín Fierro de la Moda 2026. Y no solo por su rol como conductora de la alfombra roja junto al Chino Leunis, sino porque eligió dos looks que, cada uno a su manera, se convirtieron en tendencia: uno para recibir a los invitados, otro para protagonizar el momento más comentado de las redes sociales.

En la alfombra roja: encaje, transparencias y accesorios de impacto

Para conducir la red carpet, Zaira apostó por un body de encaje negro con transparencias, una de las tendencias más fuertes de la temporada que consolida a la lencería como protagonista visible del outfit. El diseño, con escote profundo y detalles delicados, marcó la silueta y aportó un aire sofisticado y nocturno. Medias translúcidas completaron la estética sensual del conjunto, logrando un equilibrio entre lo elegante y lo provocador.

El gran acierto del look fue el styling: un maxi collar dorado en capas rompió con el total black y aportó fuerza visual, acompañado de aros y pulsera en la misma línea. Un tapado negro llevado en la mano sumó dramatismo, y unos stilettos con puntera metálica cerraron un look de alfombra roja tan canchero como trabajado. El beauty acompañó con tonos neutros, labios en rojo definido y ondas suaves que equilibraron la potencia del conjunto.

En el escenario: mono transparente y el momento más viral de la noche

Pero si el primer look generó revuelo, el segundo desató las redes. Cuando llegó el momento de subir al escenario a recibir el premio a Mejor Influencer de Moda, Zaira lo hizo enfundada en un mono de gasa transparente de la firma El Camarín que dejaba ver su corpiño de encaje negro y un culotte a juego. La modelo subió "en nalgas" —como rápidamente etiquetó la tendencia en redes sociales—, y la imagen se convirtió en uno de los momentos más comentados y replicados de la ceremonia. Una gargantilla plateada con detalles negros y un maquillaje con gran delineado y sombras en los ojos completaron el arriesgado estilismo.

Con este doblete de looks, Zaira Nara cerró una noche que la tuvo como protagonista de principio a fin: delante de cámara, detrás del micrófono y, finalmente, sobre el escenario, con premio en mano y tendencia garantizada.

por R.N.