Guillermina Valdés y una impactante deuda

“En general, la gente tiene como fantasía que me mantienen y que no tengo que trabajar. La gente cree que me pagan las cuentas, pero no es así: yo pago mis propias cuentas”, señaló Guillermina Valdés en una entrevista con la revista Luz hace algunos años y agregó: “Tampoco voy a salir al mundo a decir que pedí un crédito para mi marca de zapatos. Trabajo como cualquier ser humano normal y este proyecto, además de que me encanta, es necesario, porque necesito trabajar”.

En un informe de detrasdelashistorias.com.ar, el periodista Sebastián Turtora describió la situación económica de Guillermina Valdes. Hace algunos años, la ex pareja de Sebastián Ortega y Marcelo Tinelli incursionó como empresaria en el ramo de los zapatos y del diseño de calzados con la marca PazValdez, pero, según lo publicado en el portal, los resultados del emprendimiento fueron muy lejos de lo deseado.

De acuerdo a lo publicado, a mediados del 2019, la modelo recaudó a través del método crowdfunding la suma récord de 75.000 dólares para la producción de zapatos. Pero, la devolución del crédito, no se llevó a cabo como fue pactado. “Los inversores rogaron, deambularon en redes sociales y armaron grupos de WhatsApp para reclamar que su dinero no había sido devuelto con la ganancia prometida del 10% anual fijo”, explicó Turtora.

“Recuerdo que Gullermina no respondía en Instagram, no había manera de encontrarla. Fue complicado. Casi por llegar a juicio, los abogados de ella y los nuestros se reunieron para poder saldar todo”, afirmó un damnificado anónimo al portal periodístico, aclarando que todo se había solucionado. Sin embargo, los reclamos continuaron en las redes sociales.

En un principio, la firma PazValdez S.A. fue encabezada por Guillermina Valdés y su ex socio Fabián Alejandro Paz, quien se abrió del emprendimiento en 2019, según el Boletín Oficial. Coincidentemente, ese mismo año, el fundador de la productora Laflia, Marcelo Tinelli, se involucró por un breve tiempo con la marca asumiendo un cargo directivo. En la actualidad, según la Central de Deudores del Sistema Financiero por el Banco Central de la República Argentina la empresa figura en situación nivel 5, catalogada como irrecuperable.

Más allá de los reclamos económicos de su pasado con la firma PazValdez, la actual pareja de Joaquín Furriel se mantuvo en el negocio con una nueva empresa de calzados que figura con la marca Valdez Shoes, que forma parte de la sociedad The VLAB S.A. Según los registrado por el BCRA, este emprendimiento, a diferencia de la anterior, no se encuentra con una situación en rojo, manteniéndose en nivel 1.