La doble M: moda y música más juntas que nunca

El mundo de la moda es muy amplio, con marcas deportivas, de lujo, entre muchas otras categorías. Siendo algo tan antiguo, habiendo registros de prendas de hace más de 150 mil años, una de las características dentro del ámbito es la posibilidad de innovar, pensar nuevas ideas y plasmarlas en la realidad.

En los últimos años, luego de la explosión de Michael Jordan y su marca (Jordan, submarca dentro de Nike) a nivel mundial, varias firmas vieron la posibilidad de colaborar no solo con deportistas, sino con múltiples celebridades, con el objetivo de conseguir mejores números y mayor repercusión. Aquí, algunos de los casos más emblemáticos y conocidos del último tiempo.

La música, por su lado, siempre estuvo muy ligada a la ropa, por el mensaje que da esta, y para conectar aún más con el artista. El buzo rojo y negro de Kurt Cobain, la chaqueta de Michael Jackson, la campera de jean del Indio Solari, son solo algunos ejemplos de prendas que se relacionan casi automáticamente con grandes nombre de este arte. Las marcas, siempre astutas y nunca perezosas, vieron en esto, una posibilidad de unión y ganancia muy buena.

Aunque no pertenezca al medio musical, es imposible no hablar de Michael Jordan y Nike, la primera gran colaboración que, a casi 40 años de su inicio, solo crece día a día. En 1984, Michael Jordan disputaba su primera temporada en la NBA, pero ya las marcas habían puesto el ojo en él mucho tiempo antes. Adidas y Converse fueron las más interesadas, pero ninguna quería crear una linea exclusiva del jugador, ya que todavía no había demostrado nada. Nike apostó por él, desembolsó el dinero y creó las Nike Air Jordan, un modelo de zapatilla alta que, desde que salió a la venta, fue un éxito.

A finales de 2020, el artista colombiano de reggaeton J Balvin y Jordan se unieron para sacar las Air Jordan 1 Retro High J Balvin “Colores y Vibras”, sacando en 2022 una nueva colección, y en el mes de septiembre de este año la última de ellas, inspiradas en los colores del atardecer en Medellín, de donde Balvin es oriundo.

Michael Jordan usando sus Air Jordan 1 en partido

Para seguir con las zapatillas, hay que mencionar a Kanye West, Adidas y las Yeezy. Kanye, el ganador de 24 grammys, no solo es músico y productor, sino que también es un empresario y diseñador de ropa, dueño de su propia marca. Luego de su escandalosa salida de Nike en 2013, Ye (su nombre actual) rápidamente tuvo una oferta de la competencia de Nike por excelencia: Adidas, y West no dudó. Dos años después de la firma, en 2015 salió la primera zapatilla, la Yeezy Boost 750, que en apenas minutos se agotó. Su gran éxito fueron las Yeezy 350 que tambien salieron ese año y que movilizaron tanto al público, que hubo gente acampando en las puertas de las tiendas para no perder su par. La alianza terminó en 2022 debido a la polémica que surgió respecto a dichos de Kanye acerca de la colectividad judía , pero había zapatillas por vender y comenzó un juicio que hasta a día de hoy, no tiene resolucion.

Un modelo de las iconicas Yeezy 350 de Adidas y Kanye West

Otras colaboraciones notables de calzado son las Adidas Bad Bunny, colaborando con el artista latino más escuchado del mundo y con un total de 13 diseños desde que comenzó en 2021 y las Nike Travis Scott y Travis Scott Jordan, dos líneas en conjunto con el rapero de Houston que, como peculiaridad, en la mayoría de sus productos, la pipa de Nike (El Swoosh) está invertido, creando algo muy original.

Moda Made In Hollywood

Victoria Beckham es, desde hace más de 20 años, una de las mujeres más conocidas en el mundo no solo de la música, sino también del diseño e indumentaria. La ex-cantante de las Spice Girls y la actual esposa del ex-jugador y empresario David Beckham, en 2019 anunció mediante sus redes sociales , una colaboración entre su persona y Reebok, la conocida marca inglesa. Con el nombre “Drop One”, la primera colección de esta unión salió al mercado en enero de dicho año, La idea era crear una línea deportiva y fitness, pero cómoda y bonita de ver, y el resultado fue más que positivo. No solo joggings, buzos y remeras fueron parte de esta colección, sino que unas zapatillas también vieron la luz y recibieron buenas críticas. Luego de 3 años y 7 “Drops”, la colaboración llegó a su fin en septiembre del 2022 con el “Drop Seven”, donde las prendas se caracterizan por ir más hacia lo urbano y “Street-wear” que hacia lo deportivo.

Michael Jordan usando sus Air Jordan 1 en partido

Las colaboraciones mencionadas, por lo general, están relacionadas con artistas o compositores de lo que se entiende como “Música urbana” como el rap, el trap, el pop o el reggaeton, música que en teoría es más movida y suena en las discotecas. Con todo y eso, una de las alianzas más esperadas y bien recibidas por el público, lejos está de pertenecer al género urbano.

Con motivo del trigésimo aniversario de la banda, en junio de este año, se anunció oficialmente la colaboración entre Adidas Originals y Korn, la icónica banda de metal alternativo de los 90. En 1996, Korn sacó su álbum “Life Is Peachy” donde un tema predijo lo que ocurririá 27 años después, la canción “A.D.I.D.A.S” seria solo un indicio de lo que está pasando este año. El viernes 27 de octubre, las prendas podrán ser adquiridas en la página web de Adidas, la cual probablemente colapse en apenas minutos. La colaboracion tendra un total de de 7 piezas: dos remeras, un buzo con el logo de la banda, dos conjuntos en negro y violeta (campera mas pantalon) y dos zapatillas, siendo estas la parte mas esperada. La colección en sí tiene en general, un estilo muy noventoso, destacándose sobre todo en lel calzado, donde las icónicas Adidas Campus se presentan más anchas y con cordones más grandes, recordando las primeras versiones del par.

Piezas de la colección Adidas por Korn

Otra alianza que en el último tiempo ha dado mucho de qué hablar, es la del Fútbol Club Barcelona, Nike y Spotify. En marzo de 2022, Spotify comenzó a patrocinar al Barcelona por un total de sesenta millones de euros anuales por cuatro años. A diferencia de muchos otros sponsors en el fútbol, donde generalmente lo que ocurre es que el logo de la marca aparece en el frente de la camiseta, Spotify fue un paso más allá: al ser el único equipo que patrocina y además, ser una plataforma de música, la empresa quiso que durante los 4 años, no solo su logo fuera el protagonista en la camiseta.

Spotify y el Barcelona en el último año, han sacado varias remeras donde, en vez de aparecer el logo clásico, aparece el de algún cantante, banda o álbum. A día de la fecha, tres han sido las camisetas especiales: la primera llegó en octubre pasado y fue con el canadiense Drake y su logo OVO (que es una lechuza), por haber sido el primer artista en alcanzar las 50 millones de reproducciones mensuales en la plataforma. Luego le siguió la artista española Rosalia, que además, nació en Catalunya. Esta unión fue por el primer aniversario de su más reciente trabajo “Motomami”, álbum de 2022. La última de estas se dio hace apenas unos días, y será utilizada el próximo sábado 28 de octubre. Los Rolling Stone y su icónico logo de la lengua serán la cara de la próxima camiseta del club Culé. Todas estas prendas comparten la características de ser utilizadas en un partido único, que es siempre el clásico contra el Real Madrid. Se espera que en el futuro, varias más sean las bandas y cantantes que digan presente en la casaca del Barcelona.

Rosalia posando con su camiseta especial del Barcelona

El vínculo entre la música y la moda que apareció hace muy poco tiempo, día a día demuestra que la unión siempre hace la fuerza, y que además de generar expectativa en el público, también genera enormes ganancias.