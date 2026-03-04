Franco Masini, del streaming a la moda global

El actor argentino Franco Masini acaba de dar un nuevo paso en su proyección internacional. El intérprete de 31 años fue elegido como una de las caras de la campaña global Primavera 2026 de Tommy Jeans, la línea joven de Tommy Hilfiger, una apuesta que lo coloca en el radar de la moda internacional y que, en términos de visibilidad mediática, puede funcionar como un trampolín hacia mercados más grandes, incluido Hollywood.

La campaña —rodada en el barrio londinense de Shoreditch, uno de los polos creativos de la capital británica— reúne a un elenco multicultural que incluye a la estrella del K-Pop Jang Won Young, la piloto de la academia de Fórmula 1 Alba Larsen, la cantante británica Cat Burns y el creador canadiense Gaius Okami. En ese grupo, Masini aparece como el representante latino del casting y como una figura que, según la marca, “redefine el estilo moderno”.

La elección no es casual. Tommy Jeans —la línea que Hilfiger lanzó en 1996 como su división más juvenil— suele apostar por artistas que circulan entre la música, el streaming y la cultura digital global. En ese ecosistema, Masini encaja con naturalidad: actor, músico ocasional y con fuerte presencia en redes, es parte de una generación de intérpretes latinoamericanos que lograron trascender el mercado local para instalarse en la escena internacional.

Nacido en Vicente López en 1994, Masini comenzó su carrera muy joven en teatro y televisión. Su primer gran salto llegó con “Peter Punk”, la serie juvenil de Disney XD en la que interpretó al mánager de la banda Rock Bones, un papel que además lo llevó a giras musicales con el grupo derivado de la ficción. Aquella experiencia lo posicionó rápidamente dentro del circuito juvenil de la televisión latinoamericana.

Con el tiempo, fue consolidando una carrera más amplia en la ficción argentina con títulos como “Esperanza mía”, donde interpretó a Pedro Correa, y la telenovela policial “Amar después de amar”, uno de los éxitos de Telefe de la segunda mitad de la década pasada. En paralelo también participó en cine, con apariciones en producciones como “Betibú” y el thriller “El clan”, dirigido por Pablo Trapero.

El verdadero salto internacional llegó con el auge del streaming. En 2022 se sumó a “Rebelde”, la versión de Netflix del clásico juvenil mexicano, donde interpretó a Luka Colucci. La serie lo instaló en el circuito global de la plataforma y amplió su audiencia más allá de América Latina.

El siguiente paso fue Europa. Masini se trasladó temporadas a Madrid para protagonizar “Todas las veces que nos enamoramos”, una serie romántica española que lo consolidó en el mercado ibérico y reforzó su perfil de actor exportable dentro del ecosistema de las plataformas. A ese recorrido se suman participaciones en producciones internacionales como la serie británica “Riviera”, además de proyectos cinematográficos y teatrales que lo mantuvieron activo entre Argentina, México y España.

En ese contexto, la campaña de Tommy Hilfiger aparece como algo más que una colaboración estética. En la industria del entretenimiento global, la moda funciona muchas veces como un amplificador de carrera: ubica a los actores en circuitos mediáticos internacionales, en portadas, eventos y alfombras rojas que trascienden la promoción de una serie o una película. Para Masini, que lleva casi dos décadas de trayectoria desde su debut adolescente, el movimiento parece estratégico. En un momento en que las plataformas buscan rostros latinoamericanos con proyección global, convertirse en la imagen de una marca histórica del estilo estadounidense —con presencia en más de 40 países— lo coloca en una vitrina distinta.

En otras palabras, la campaña no solo habla de denim, streetwear y cultura urbana. También puede ser el inicio de una nueva etapa: la de un actor argentino que empieza a jugar en la liga global del entretenimiento y la moda.

por R.N.