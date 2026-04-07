Tercer encuentro cercano: Comienza la Convención Nacional de Ciencia Ficción

Los días viernes 10 (17:30 a 21 hs.), sábado 11 (12 a 20:45 hs.) y domingo 12 (13 a 20:30 hs.) de abril se llevará a cabo la Tercera Convención Nacional de Ciencia Ficción (Encuentro Cercano), en la sala teatral de Café Artigas (Artigas 1850, Villa General Mitre, CABA), con acceso libre y gratuito. Las tres jornadas incluyen actividades para todas las edades:

-Feria de editoriales y dibujantes de ciencia ficción con la presencia confirmada de Ediciones Ayarmanot, Libros del Cosmonauta, Ediciones Ignotas, Letra Sudaca Editora, Cuásar, Chirimbolito, Cuarto Menguante y Flavio Greco Paglia, entre otras/os.

-Charlas y ponencias sobre el género, con la presencia de Roberto Chuit Roganovich, Soledad Quereilhac, Luís Pestarini, Alejandra Bruno, Pedro Perucca, Sandra Gasparini, Facundo Nahuel Martín y la conexión a distancia de Maielis González y Laura Ponce.

-Concurso de relatos Karel Capek, cuyo premio consistirá en convertirse en una pieza teatral a cargo del equipo de Café Artigas, a estrenarse durante la convención.

-Otras actividades: el dibujo y la lectura en vivo de un cuento a cargo de Salvador Sanz, la proyección de fragmentos de películas mudas de ciencia ficción musicalizadas en vivo por Pablo Bronzini y un taller de “diseño de futuros” por parte de la cátedra del mismo nombre de FADU-UBA.

El cronograma del Encuentro Cercano es el siguiente:

Viernes 10 de abril:

-17:30: Encuentro pre-encuentro. Navegantes del Tiempo: Juego de Diseño de Futuros.

-20:00: Función teatral: "El guardaparques". Adaptación del cuento ganador del concurso Karel Capek.

Sábado 11 de abril:

-12:00: Homenaje a la labor de toda una vida dedicada a la ciencia ficción y el fantástico.

-13:30: La historieta desconocida de Oesterheld: el Astron de La Plata (1969) - Soledad Quereilhac.

14:45: Ciencia ficción argentina, una literatura en el margen - Luís Pestarini.

-16:00: Proyección con música en vivo de Viaje cósmico (Vasili Zhuravlyov, 1936) - Pablo Bronzini.

-17:15: Planetas rojos: constelaciones de ciencia ficción en la URSS - Pedro Perucca.

-18:30: Fantasías científicas de un naturalista (Eduardo L. Holmberg) - Sandra Gasparini.

-19:45: Otras Mentes. El alienígena, la ciencia ficción y la cognición incorporada - Facundo Nahuel Martín.

Domingo 12 de abril:

-13:00: Enviadas del Ekumen: escritoras latinoamericanas en España - Laura Ponce y Maielis González.

-14:15: La hija del Delta ¿Cómo se adapta una novela distópica a un videojuego? - Alejandra Bruno.

-15:30: Una mano narra la otra. Lectura y dibujo en vivo de En las montañas de la locura de H.P. Lovecraft - Salvador Sanz y Chinchiya Arrakena.

-16:45: Cine de ciencia ficción contemporáneo: utopía un revolución - Roberto Chuit Roganovich.

19:00: Función teatral: "El guardaparques". Adaptación del cuento ganador del concurso Karel Capek.

Las ediciones anteriores tuvieron muy buena recepción entre el público y miembros del campo de la ciencia ficción, tanto por parte de quien edita como quien escribe, como también entre las personas que se dedican a la producción audiovisual o el mundo académico. Consideramos que se trata de un evento de alto interés, por ser, como su propio nombre indica, un momento de encuentro para un campo específico de la cultura.

Organiza estas jornadas la Biblioteca Popular Ansible, que es parte de la Cooperativa Cultural Café Artigas. Se trata de una biblioteca especializada en ciencia ficción, fantasía y terror, única en todo el país. Con 3200 volúmenes y 700 socias/os, se constituyó como un punto de consulta y encuentro de lectoras/es de dichos géneros en Buenos Aires y fue reconocida, en diciembre de 2024, como lugar de interés cultural por parte de la Legislatura de la CABA.

A ello contribuyeron las más de 50 actividades organizadas desde su fundación en 2020: charlas sobre autoras/es, presentaciones de libros y revistas, proyección de películas y documentales, lecturas de cuentos, actividades de divulgación científica, talleres y capacitaciones sobre ciencia ficción... En estos años de Ansible hicieron su casa nombres propios de la ciencia ficción, el terror y la fantasía en Argentina como Pablo Capanna, Flor Canosa, Martín Felipe Castagnet, Michel Nieva, Claudia Aboaf, Laura Ponce, María Eugenia Alcatena, Luís Pestarini, Pablo Plotkin o Eduardo Carletti.

Pueden seguir las actividades realizadas en estos 5 años de existencia de la biblioteca en la cuenta de la red social Instagram: @bibliotecapopularansible, donde también se encuentra el enlace al catálogo literario de la biblioteca.