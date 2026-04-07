Laurence Debray: La hija de revolucionarios que escribió las memorias del rey

En diciembre de 2025 se publicó “Reconciliación” en España. El volumen, que llegó a las librerías argentinas casi al mismo tiempo, recoge las memorias del rey emérito, Juan Carlos I, hoy retirado en Abu Dabi. En él, el ex rey repasa su vida de punta a punta, en primera persona, con el objetivo declarado de enfrentar las versiones que circulan sobre su pasado. “Siento que me roban mi historia”, dice en la primera página del libro.

Su infancia errante, su relación con Franco, su papel esencial en el retorno de la democracia a España, su matrimonio, sus hijos y su esfuerzo por expandir el poder económico de su país son los temas centrales de esta autobiografía. Por supuesto, también, el libro es una respuesta a las fuertes acusaciones por corrupción y adulterio que lo asediaron en el último tiempo de su reinado y lo empujaron a la abdicación y luego, al exilio.

Ni la justificación que ofrece, ni la larga lista de logros que ennumera alcanzaron para frenar la ola de críticas que acompañaron en España el lanzamiento de “Reconciliación”. Por suerte, el resto del mundo, menos enterado de sus indiscreciones, podrá apreciar durante la lectura la descripción del proceso con el que llevó a su país, sin grandes sobresaltos, de la dictadura a la convivencia democrática, entre otros hechos gratificantes de su vida.

Pero hay otro dato que le agrega interés a esta autobiografía y es que el rey emérito no la escribió solo. En la tarea lo acompañó Laurence Debray, una periodista y escritora francesa, que ya había escrito otro libro sobre él (“Mi rey caído”) y le había dedicado su tesis de doctorado. Otro punto importante es que Laurence es hija de dos revolucionarios: Régis Debray y Elizabeth Burgos. Su madre es una escritora y antropóloga venezolana y su padre, un militante que acompañó al Che Guevara en su campaña en Bolivia y estuvo preso allí durante 5 años. Más tarde fue asesor de Miterrand y se dedicó a escribir libros sobre la izquierda y los medios. A sus padres dedica Laurence su libro más famoso “Hija de revolucionarios” (Anagrama) donde cuenta lo que descubrió sobre Régis y Elizabeth, en su derrotero por Cuba, Venezuela y Francia.

Hace pocos días la escritora visitó Buenos Aires y NOTICIAS tuvo la oportunidad de entrevistarla. Aquí nuestro diálogo.

Noticias: ¿Por qué la eligió Juan Carlos para escribir sus memorias? ¿Influyó el hecho de que usted había escrito antes sobre él?

Laurence Debray: No fui la única que escribió sobre él. Pero parece que le gustaron mis libros. Sí era la única francesa. Y ya había una relación de confianza. Habría que preguntarle a él.

Noticias: El libro se publicó primero en Francia. ¿Tuvo mejor recepción que en España?

Debray: Sí, porque en Francia Juan Carlos no es un personaje controversial. Tiene una imagen de gran jefe de estado que ha hecho mucho por su país, entonces los últimos escándalos de su vida privada no importan tanto.



Noticias: ¿Cómo fue el proceso de escritura del libro?

Debray: Me fui a vivir dos años a Abu Dabi con mi familia. Trabajabamos mano a mano todos los días. Charlábamos por la mañana, luego yo escribía. Después él corregía lo que yo había escrito y hacíamos una nueva versión. Teníamos varias versiones del mismo capítulo hasta llegar a la definitiva. Lo importante no era conocer su vida, sino que él relatara como vivió los acontecimientos que narra. Queríamos que el libro estuviera muy cercano a su voz, a la manera en que se expresa.

Noticias: ¿Hubo detalles de su testimonio que le hayan impactado particularmente? Por ejemplo, cuando justifica haber recibido 100 millones de dólares de regalo, con la excusa de que los árabes tienen la tradición de obsequiar con generosidad.

Debray: Hay muchas cosas que fueron difíciles de escuchar para mí. Es que además de ser francesa, soy republicana. Y tuve una infancia con padres revolucionarios. Cuando me hablaba de Franco era difícil porque yo viví el mito de la guerra civil del lado republicano. Y mi padre estuvo en España manifestando contra Franco por sus últimas condenas a muerte, en 1975. Pero Juan Carlos me dijo que no conoció al Franco de la guerra civil ni el de la represión sino al del crecimiento económico. Y nunca lo critica porque dice fue rey gracias a él.

Noticias: Uno de los aspectos más llamativos de la narración es que no se detiene en la historia de sus relaciones sentimentales, que tantos problemas le ocasionaron.

Debray: Creo que lo más importante era reconocer el hecho de que había cometido errores desde el punto de vista financiero. Me pareció valiente que lo reconociera y admitir que no tuvo una vida privada ejemplar. Pero ya entrar en detalles tipo prensa rosa, hacer una lista de mujeres, no. Es un libro para la historia.

Noticias: El rey parece lamentar también que no tengan en cuenta sus esfuerzos para mejorar el lugar de España en el mundo.

Debray: Es muy raro, porque fue muy eficaz. Juan Carlos abrió muchos mercados. Fue el primer rey que fue a China y a Rusia. Y lo hizo para ayudar a la economía española. Creo que no hay mucha conciencia de eso en España.

Noticias: ¿Sabe por qué Juan Carlos no volvió a España al complicarse la situación en Abu Dabi con la guerra?

Debray: Él no dudó ni un minuto en quedarse por solidaridad con las autoridades locales. Don Juan, su padre, no se fue durante la revolución en Portugal, adonde vivió en la última etapa de su vida. En Abu Dabi han acogido a Juan Carlos como a un familiar. Pero sigue siendo un poco extraño ver al rey de España viviendo allí.

Noticias: ¿Qué representó la participación en este libro para su carrera?

Debray: Fue una inmensa satisfacción haber tenido el honor de participar en la escritura de un testimonio para la historia.

Noticias: ¿Tuvo críticas por aceptar este trabajo?

Debray: En España, sí. En Francia no. El rey me había dicho: “Cómprate un escudo, van a ser muy duros”. Y yo pensé que exageraba. Pero fueron muy duros. Y sin haber leído el libro. No es un libro políticamente correcto. El no quiere “quedar bien”. Su discurso es super auténtico. Incluso a mí me molestaban ciertas cosas, pero es lo que él piensa, ahí está. No se esconde, no quiere parecer otro. A mí me criticaron en España por ser francesa, por no conocer la historia y no entender a los españoles. Incluso decían que yo era la amante del rey. Disparates así, bastante misóginos. El rey siempre me dijo: “Lo escribimos para las próximas generaciones”. Cuando tienes una visión a largo plazo, te molesta menos lo inmediato.