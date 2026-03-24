50 años: Libros que recuperan la memoria y analizan la dictadura

Los estudios históricos requieren de distancia para comprender mejor los fenómenos políticos y sociales. Es por eso que en los últimos años se han publicado excelentes libros de análisis sobre el período que va de 1976 a 1983, que trazan un cuadro de época más completo a partir de la masa de testimonios producidos desde el fin de la dictadura y del surgimiento de investigaciones que aportan nuevos datos.

Por otra parte, en el campo testimonial y el de la ficción no dejan de producirse volúmenes valiosos, una prueba del modo en que la dictadura se ha vuelto indeleble en la memoria de los argentinos.

Aquí, una lista de los últimos lanzamientos. La mayoría son primeras ediciones. No registramos los excelentes libros que se han publicado en los últimos años. Este listado tiene solo la intención de agregar el nuevo material a los clásicos que ya existen sobre el tema.

Estudios académicos e investigaciones

Corrupción y dictadura. Acusar, perseguir, disciplinar: la construcción del enemigo interno

Martín Astarita. (FCE)

La campaña de anticorrupción del gobierno militar fue una estrategia para acusar y encarcelar a los miembros del peronismo saliente. En este libro, Martín Astarita analiza el modo en que se articuló esta campaña para determinar un enemigo interno a la medida de los intereses de la dictadura.

Cómo gobernó la dictadura. Facciones, instituciones y políticas en el Proceso de Reorganización Nacional (1976-1983).

Alejandro Bonvecchi y Emilia Simison. (Edhasa)

Una investigación sobre la Comisión de Asesoramiento Legislativo (CAL) el organismo que funcionó a la manera del Poder Legislativo para darle apoyo legal a las Fuerzas Armadas.

Confesiones de Estado. La estrategia de la dictadura frente a la Iglesia argentina, 1976-1983.

Luis O. Liberti y Federico Tavelli. (Edhasa)

Excelente estudio sobre los documentos que detallan la relación de las Juntas militares con la cúpula de la Iglesia. Los autores analizan la estrategia por la cual la dictadura logró desviar los reclamos del Episcopado y demorar su resolución.

Laura. Vida, militancia y búsqueda en la familia Carlotto

María Eugenia Ludueña. (Marea)

Este libro es el relato de la vida de Laura, la hija de Estela de Carlotto, más el largo camino recorrido por Estela desde los inicios de la búsqueda, hasta transformarse en el símbolo de resistencia y coraje que representa hoy para los argentinos. Esta reedición completa el círculo con la narración del reencuentro con su nieto.

El ojo en la tormenta. Víctor Basterra, el fotógrafo que expuso a los genocidas

Pablo Corso (Marea)

Historia del fotógrafo que filtró imágenes interiores de la ESMA durante su cautiverio. El material rescatado fue muy importante para juzgar a los represores y conocer el paradero de los secuestrados.

Historia de la última dictadura militar

Gabriela Águila (Siglo XXI)

Es uno de los libros más completos que se han escrito sobre la dictadura, donde se recorren todos los aspectos del gobierno militar, desde la represión a la economía y desde la vida cotidiana hasta los sucesos que lo llevaron al final. Esta es la tercera edición de esta investigación.

Testimonios y ficción

Olimpo

Blas Matamoro. (Blatt & Ríos)

Fue el primer libro prohibido por la dictadura y destruido por orden del Ejército. Sus ensayos recorren las escenas de los '70 con ironía y espíritu crítico. Desde Robledo Puch a Guillermo Vilas, los principales personajes de la época están en sus páginas. Matamoro vive en Madrid desde su exilio en 1976.

Dijimos Nunca Más

Autores Varios. (Marea)

Una variado grupo de intelectuales, políticos y artistas fueron reunidos por Constanza Brunet y Debret Viana para dar testimonio de su “nunca más”. El prólogo es de Taty Almeida y Adolfo Pérez Esquivel. Liliana Heker, Daniel Santoro, Alejandro Horowicz, Mempo Giardinelli, Gustavo Sylvestre y muchos más fueron parte del proyecto.

La organización vence al tiempo

Raquel Robles. (FCE)

Una novela articulada en 6 relatos, escrita desde la prisión, en la voz de los que estuvieron encarcelados durante la dictadura militar. Robles es fundadora de HIJOS y militante de los derechos humanos.

Materia de memoria. 13 relatos inéditos a 50 años del golpe

Victoria Torres (Compiladora). (Emecé)

Un conjunto de escritores cuyas vidas estuvieron atravesadas por la desaparición de sus padres o el exilio escriben relatos conmovedores a partir de los objetos que marcaron las ausencias y las distancias. Félix Bruzzone, Marta Dillon, Mauro Libertella, Mariana Eva Pérez y Ángela Urondo Raboy, entre otros, integran la lista de autores del volumen, con prólogo de Claudia Piñeiro.

Hubo una vez un patio

Ana Julia Bonetto y Martín Bonetto (Planeta)

Los hermanos Ana Julia y Martín Bonetto reconstruyen la vida de sus padres asesinados por la dictadura, en una arqueología del recuerdo, siguiendo los rastros que dejaron en su memoria.