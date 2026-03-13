Libros: 5 maneras de contar la historia

“Las series de uranio” de Soledad Olguin. Odelia, 102 pgs., $ 26.000.

La narradora de “Las series de uranio” despierta en una sala de hospital con la mitad de la cabeza rapada. De algún modo sabe que cayó por la ventana de su departamento pero no recuerda más que eso. El cirujano dijo haberle implantado la semilla de un árbol que solo crece en el desierto.

Su madre atraviesa una enfermedad que altera el curso de los recuerdos, habla sobre animales y esqueletos. Entre ambas se teje un vínculo marcado por la fragilidad y la inminencia de la muerte.

La figura de San, un artista, abre la posibilidad de un viaje y un experimento radical de transfusiones. El cuerpo como territorio de ensayo, con intercambios que desbordan la biología y vuelven inestables las fronteras del género, del saber y del poder de las imágenes.

Con una prosa poética perturbadora y extraña, la autora de “Té de litio” (2022) construye una segunda novela sobre la pérdida y el arte como deseo de transformación. Leerla nos sumerge en una auténtica experiencia literaria.

“Tocan a muerto” de Laura Vivar. Blatt & Ríos, 144 pgs., $ 22.200.

“Tocan a muerto” es una larga conversación. Una charla familiar en la que la voz de alguien mayor le cuenta a una persona joven cómo era la vida en el pueblo hace años, cuando la guerra civil asolaba las calles. La historia transcurre en España, en un mundo que parece muy lejano aunque los hechos que se narran ocurrieron hace menos de un siglo. El lenguaje es, tal vez, el rasgo más notable del libro. Una respiración, un léxico tan familiar que podemos escuchar a nuestras abuelas en la lengua que hablan los personajes. Es imposible atravesar sus páginas sin sentir el efecto emocional de esas palabras. En los relatos que integran la narración hay mucho más dolor que alegría. El recuerdo de una época que oprimió a las mujeres y las sometió al hambre y el sacrificio extremos, víctimas indefensas de una guerra de máxima crueldad.

Laura Vivar, la autora, nació en España en 1986. “Tocan a muerto” es su primer libro. Curiosamente, ha sido editado por un sello argentino, Blatt & Ríos. Un debut notable que esperamos se repita.

“Comerás flores” de Lucía Solla Sobral. Libros del Asteroide, 248 pgs., $ 38000.

Primero en ventas desde que se publicó en España el año pasado, “Comerás flores” ya lleva 25.000 ejemplares vendidos y 13 ediciones. Acaba de llegar a la Argentina donde, seguramente, cosechará multitud de lectores.

Se trata de la novela debut de Solla Sobral, un dato que le suma méritos a un libro muy bien narrado, que se lee sin pausas. Marina, la protagonista, tiene 25 años y es seducida por un hombre 20 años mayor. Buen mozo, rico, seguro de sí mismo, un perfecto galán de película que la asedia con invitaciones fabulosas y regalos costosos. Muy lejos de sus informales amores juveniles, Javier (tal el nombre del galán) impone su ritmo en la cama y en vida. Una forma de manipulación que es pura violencia aunque no haya ningún golpe. La relación devasta a Marina que, además, acaba de perder a su padre.

Aunque el tema ha sido recurrente en estos años, Solla Sobral sabe mostrar con belleza una cara diferente de la historia, con el color de una voz muy joven.

“El tiempo de los otros” de Diego García. Eudeba y Mil Gotas, 312 pgs., $ 38.000.

“China toca la vida de todas las personas del planeta” dice el autor, director del sello Mil Gotas, que se concentra en la producción intelectual del gigante oriental. El libro compila entrevistas a especialistas de las más diversas disciplinas alrededor de la cultura China, desde la tecnología a la literatura. Imprescindible hoy.

El pasado no está muerto de Mariano Schuster. Siglo XXI, 336 pgs., $32.900.

El desafío empezó con una entrevista a Sheila Fitzpatrick, especialista en historia de la URSS y continuó con otros historiadores cuyas lecturas del pasado son fundamentales para analizar la sociedad del último siglo: Carlo Ginzburg, Roger Chartier, Ian Kershaw y Peter Burke, entre otros. Un libro fascinante desde el cual comprender mejor el presente.

Los más leídos

Ficción

1-

“Antes de que se enfríe el café”

Toshikazu Kawaguchi

2-

“Una casa sola”

Selva Almada

3-

“Tinta y sangre”

Han Kang

4-

“El buen mal”

Samantha Schweblin

5-

“Mi nombre es Emilia del Valle”

Isabel Allende

No ficción

1-

“La soledad”

Gabriel Rolón

2-

“El método Briones”

Beltrán Briones

3-

“Hábitos atómicos”

James Clear

4-

“Deja de ser tú”

Joe Dispenza

5-

“Mi niñera de la KGB”

Laura Ramos

Fuente: Librerías Yenny y El Ateneo.