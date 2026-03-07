¿Cómo es hoy el mercado argentino del arte?

¿Quiénes son los compradores de arte en la Argentina? ¿Cuán potente es nuestro mercado? ¿Qué posibilidades tienen nuestros artistas de ser reconocidos en el exterior? ¿Cuán cerca se siente el público en general de esta actividad en todo el país? Alrededor de este sector de la cultura, no siempre accesible a todos, surgen toda clase de preguntas. En especial, porque las noticias más populares sobre el mundo del arte tienen que ver o con adquisiciones millonarias en remates internacionales o con obras absurdas y carísimas o con robos dignos de una película.

Pero la cotidianeidad del arte es otra cosa. Atravesado por variables muy distintas de las de otros espacios de la cultura, en su mundo se cruzan aspectos comerciales con gustos personales, programas oficiales con iniciativas privadas, modas, vocaciones y hasta cuestiones de posicionamiento social.

Por eso, para conocer más sobre el mercado del arte real consultamos a una institución muy importante en estos tiempos. Se trata de Meridiano, la Cámara Argentina de Galerías de Arte Contemporáneo, que en 2026 celebra su aniversario número 10. Surgida a partir de la iniciativa de 8 galerías que buscaban exportar arte argentino, hoy la Cámara tiene 65 miembros entre los cuales se cuentan algunas de las galerías más conocidas del país.

En diálogo con NOTICIAS, Diego Obligado, presidente de Meridiano, y María Casado, vice presidenta, nos proporcionaron una puesta al día sobre la situación de este mercado en la Argentina.

Los mitos del arte

La idea de que el arte es para muy pocos y que esos pocos deben tener dinero es uno de los grandes malentendidos que alejan al público de las galerías. Y ese es el mito fundamental que Meridiano se esfuerza en derribar. “En la cámara trabajamos y tenemos que trabajar muchísimo más, para que la gente se saque de la cabeza ese fantasma. La noticia de que Sotheby's vendió en 150 millones de dólares una obra hace que las personas se sienten abrumadas. Pero no tienen idea de lo fácil que es acceder a una obra en realidad”, explica Diego Obligado. “La inmensa mayoría de las obras de arte contemporáneo son accesibles, no estamos hablando de fortunas. Es un pasaje de avión, un fin de semana de vacaciones, estamos hablando de números viables y posibles”, detalla María Casado.

Existen coleccionistas o personas que compran obras de grandes valores, pero son una parte mínima del mercado. Justamente, la idea de “inversión” en el mercado del arte, de adquirir por poco algo que va a valer mucho más en el futuro o que va a mantener en el tiempo el costo de la compra, siempre es una apuesta. “Lo importante es llevarte la obra porque te gusta -aconseja Obligado-. Uno puede señalar a un artista que tiene una carrera ascendente. Pero nadie te puede asegurar, salvo en los grandes nombres, que tengas un crecimiento rápido en los valores. Si vos compras una acción en la bolsa, tampoco te asegura nadie que mañana no baje. Esto es igual. Con la diferencia de que a la obra la disfrutás”.

La idea de ampliar el público del arte y de formarlo en la materia es una de las tareas básicas que se propone Meridiano. Aunque más no sea vencer el temor de franquear la entrada de una galería y recorrer la muestra que está colgada. “No se pueden imaginar las horas de charlas que tenemos dentro de la Cámara, entre los colegas, para hacer que la gente abra la puerta, se anime y tenga una buena experiencia. Pero nosotros estamos esperando que esa puerta se abra”, explica Obligado.

El acto de comprar por primera vez también es un gran paso. “En la elección de una obra de arte hay algo afectivo, una comunicación muy directa que va del corazón a esa pieza que uno elige. Es mágico”.

Un mercado a expandir

Una de las leyendas que recorre el mundo del arte en la Argentina es el dinamismo que tenía el mercado entre los años '70 y los 90. Una fuerza tal que en la mayoría de las inauguraciones, fuera cual fuese el artista, se vendía casi la totalidad de las obras colgadas. El público que compraba estaba, en su mayor parte, constituido por profesionales y en esa época era muy común ver originales de buenos artistas en consultorios y estudios. Pero esos tiempos quedaron muy lejos. Los compradores de arte, crisis económicas mediante, disminuyeron radicalmente con los años. Para el sector, entonces, las ferias se volvieron esenciales. Y, en especial, Arteba que representa un momento ideal para que el público y las galerías se encuentren en un espacio de mayor fluidez y comunicación. Las ferias se multiplicaron en el país y Meridiano también trabaja para que las galerías argentinas lleguen a los grandes eventos del exterior.

Una buena comunicación con el gobierno nacional se traduce hoy, además, en apoyo económico para que algunas de nuestras galerías participen en ferias internacionales como el Salón Acme de México, ARCO en España o Art Basel en Miami.

“El arte argentino tiene valores nominales muy accesibles para cualquier otro país. Muy alta calidad, muy buenos artistas. Este año en México, la Argentina estuvo representada por 13 galerías de arte. En ARCO vamos a hacer un cóctel junto a la Cámara de Brasil. Eso es muy importante”, explica Casado.

“Hay una mirada del norte, hacia lo que sucede en el resto del mundo: América Latina, África, Australia, Nueva Zelanda. Estamos trabajando mucho con la cámara del Brasil y tendiendo redes con Colombia y México”, agrega Obligado.

Hacia el interior, uno de los programas creado por Meridiano trabaja para la ampliación del público y la promoción de galerías y obras de artistas argentinos. Ese programa se llama NODO y bajo su paraguas se hacen encuentros de formación, investigaciones y se aportan herramientas para mejorar el trabajo de los miembros.

Los circuitos de NODO ya son un clásico. Se trata de una propuesta de visitas a las galerías dividas en barrios, con presencia de miembros del interior como invitados a establecimientos de la Capital. Curadores, coleccionistas y expertos se suman a esta experiencia que enriquece tanto al público como a los artistas y los galeristas.

En el año de su aniversario, Meridiano va a llevar por primera vez NODO al interior, en una edicion nacional en septiembre. “Analía Solomonoff es la responsable del programa. La idea no es decir a la gente del interior lo que tienen que hacer sino hacer foco en la región. Es un proyecto muy serio. Se va a ir haciendo en todo el país”.

Este propósito, en la Argentina, es histórico: destacar otros focos de interés fuera de Buenos Aires. Que esa ampliación del público que propone Meridiano abarque a todas las provincias es una apuesta imprescindible. Mucho más si se superpone con el objetivo de encontrar las mejores estrategias para hacer pie en el exterior.