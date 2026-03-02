Tango y contemporáneo: la retrospectiva de Stekelman conquista Buenos Aires

Con el impulso de las funciones a sala llena, el Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín vuelve a escena con una propuesta que conjuga memoria, identidad y proyección: “Stekelman en tres tiempos”, una retrospectiva dedicada a la obra de Ana María Stekelman.

La cita será del viernes 6 al domingo 8 de marzo, a las 20, en el Anfiteatro de Parque Centenario, con entrada libre y gratuita hasta completar la capacidad. Setenta minutos de danza al aire libre que celebran un legado decisivo para la escena contemporánea argentina.

Dirigido por Andrea Chinetti y codirigido por Diego Poblete, el Ballet asume esta retrospectiva como un gesto de reconocimiento y construcción de identidad. No se trata solo de reponer tres piezas emblemáticas —“Bailando en la oscuridad” (1988), el dúo “Romance del diablo” (2001) y “La consagración del tango” (1998)— sino de volver a poner en diálogo un lenguaje coreográfico que supo entrelazar, con rigor e inventiva, el pulso del tango y la gramática de la danza contemporánea.

Fundadora del propio Ballet y de Tangokinesis, Stekelman ha construido una trayectoria internacional excepcional. Invitada a cerrar el Festival de Avignon en el Palais des Papes, estrenó La consagración del tango en la Ópera Garnier de París y fue distinguida con el Konex de Platino y el Premio María Ruanova, entre otros reconocimientos. Su poética, que indaga en la oscuridad, el amor, la sublimación y la ruptura, encuentra en estas tres obras una síntesis elocuente. En “Bailando en la oscuridad”, la escena se vuelve metáfora de la vida; en “Romance del diablo”, creado originalmente para Julio Bocca y Cecilia Figaredo, la intimidad se vuelve desnudez sentimental; en “La consagración del tango”, la música de Igor Stravinski y Astor Piazzolla se funde en una arquitectura sonora disruptiva que desafía géneros y tradiciones.

Sobre el escenario del Anfiteatro, un elenco de intérpretes de notable solvencia dará cuerpo a esta herencia: Constanza Agüero, Brenda Arana, Camila Arechavaleta, Juan Camargo, Carolina Capriati, Lautaro Dolz, Benjamín Lameiro, Rodrigo Etelechea, Fiorella Federico, Darcio Gonçales, Jonás Grassi, Vicente Manzoni, Silvina Pérez, Boris Pereyra, Eliana Picallo, Andrea Pollini, Lara Rodríguez, Damián Saban, Ivana Santaella, Manuela Suárez Poch, Camila Vanoni, Federica Wankiewicz, Catalina Weber y Antonella Zanutto, entre otros. Las reposiciones coreográficas cuentan con la labor de Elizabeth Rodríguez, Melisa Buchelli, Nora Robles y Pedro Calveyra, en un entramado que articula transmisión y actualidad.

Con casi cinco décadas de historia ininterrumpida, el Ballet Contemporáneo reafirma así su condición de compañía insignia del país. Al trasladar esta retrospectiva al espacio público, convierte el parque en escenario y la memoria en presente vivo, ofreciendo al público una experiencia estética de alto vuelo, abierta y democrática.