John Malkovich vuelve al país con una obra de Roberto Bolaño

John Malkovich, figura legendaria del cine y el teatro internacional, regresa a Argentina para protagonizar El Infame Ramírez Hoffman, una propuesta escénica que fusiona narración, literatura y música en vivo basada en textos del escritor chileno Roberto Bolaño.

La función será el viernes 27 de marzo a las 20.30 en el Teatro Ópera de Buenos Aires y forma parte de una gira internacional que ya pasó por ciudades de Estados Unidos y Europa.

La obra, de aproximadamente 90 minutos, narra la historia de un aviador-poeta llamado Ramírez Hoffman, quien escribe versos en el cielo mientras participa del aparato represivo de una dictadura, y pone en tensión la pregunta sobre si el arte puede situarse por encima de la ética.

Malkovich protagoniza y narra la pieza acompañado por un trío musical en vivo integrado por la pianista Anastasya Terenkova, el violinista Andrej Bielow y el bandoneonista Fabrizio Colombo. La música incluye obras de Astor Piazzolla, Antonio Vivaldi, Erik Satie y Alberto Iglesias, que potencian la atmósfera dramática y estética de la puesta.

La base textual del espectáculo pertenece al universo literario de Roberto Bolaño, uno de los autores más influyentes en lengua castellana, cuya obra está marcada por la violencia política, el exilio y la memoria histórica de América Latina.

El montaje no se limita a una lectura dramatizada: combina elementos escénicos y musicales para crear una experiencia híbrida que dialoga con temas como la memoria, la creación artística y sus límites.

Malkovich, con más de 70 películas en su trayectoria y galardones internacionales tanto en cine como en teatro, ha explorado a lo largo de su carrera diversas formas de expresión artística y regresó varias veces a la escena porteña con propuestas vinculadas a la memoria y los derechos humanos.

Las entradas para esta única presentación están disponibles con precios desde unos $45.000 y opciones de financiación en cuotas sin interés con entidades bancarias.

El Infame Ramírez Hoffman promete ser uno de los eventos culturales más relevantes de la temporada porteña, condensando literatura, música y teatro en una noche que invita a repensar las fronteras del arte.