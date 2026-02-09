Marianela Núñez vuelve al Colón: dos noches para la historia

El telón del Teatro Colón volverá a abrirse con un nombre propio que resume excelencia, disciplina y proyección internacional. Marianela Núñez inaugurará la temporada 2026 del Ballet Estable con “El lago de los cisnes”, en dos únicas funciones previstas para los días 20 y 22 de marzo. No será un regreso más, marcará el esperado reencuentro de la Primera Bailarina del Royal Ballet con el escenario que la vio formarse y despegar hacia una carrera consagratoria.

Las funciones estarán a cargo del Ballet Estable del Teatro Colón, dirigido por Julio Bocca, y contarán con la participación del distinguido bailarín principal Alejandro Virelles, nacido en Cuba. Con música de Piotr I. Chaikovski y coreografía de Raúl Candal según Marius Petipa, la versión que se presentará tiene un valor simbólico singular, fue estrenada en diciembre de 2007 en el marco de la despedida de Bocca, realizada en el Luna Park, y desde entonces quedó asociada a uno de los hitos más emotivos de la danza argentina contemporánea.

Nacida en San Martín en 1982, Núñez inició su formación a los seis años en la escuela del Teatro Colón. A los catorce ya integraba la compañía estable y, tras una audición decisiva en 1997, partió a Londres para incorporarse al Royal Ballet. En 2002 fue promovida a Principal, rango que sostiene hasta hoy con un repertorio vasto que abarca desde los grandes clásicos “Giselle”, “Manon”, “Onegin” y “Carmen”, hasta creaciones contemporáneas. Su técnica depurada, su musicalidad y una expresividad de alto voltaje dramático la convirtieron en una de las bailarinas más prestigiosas del mundo.

Los reconocimientos acompañaron ese recorrido. múltiples National Dance Awards, el Premio Olivier y, en 2025, la condecoración como Oficial de la Orden del Imperio Británico otorgada por el rey Carlos III por su servicio a la danza. Sin embargo, más allá de los galardones, lo que distingue a Núñez es la devoción que despierta. En Buenos Aires ese fenómeno tiene nombre propio: “Nelamanía”. Filas que se extienden por horas, banderas argentinas agitadas en la puerta del Colón, cánticos con su apodo y una comunidad fervorosa que la sigue también en redes sociales, donde supera los 821 mil seguidores, revelan una conexión emocional poco habitual en el universo clásico.

“El escenario es mi lugar en el mundo”, ha dicho en más de una ocasión. Esa definición íntima adquiere espesor cuando vuelve a pisar la sala mayor del país. Su presencia no solo inaugura una temporada, sino que la jerarquiza y la amplifica nacional e internacionalmente.

Las entradas para las funciones del 20 y 22 de marzo se pondrán a la venta el martes 10 de febrero a las 12 horas. Podrán adquirirse de manera online a través de www.teatrocolon.org.ar o en la boletería del Teatro Colón (Tucumán 1171), de lunes a sábados de 9 a 20 y domingos de 9 a 17.

Serán dos noches irrepetibles. Y, como suele ocurrir cada vez que “Nela” regresa a casa, el Colón no solo abrirá su temporada, escribirá un capítulo de celebración colectiva en torno a una artista que convirtió el talento argentino en patrimonio del mundo.