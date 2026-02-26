Cómo será la nueva temporada del teatro oficial porteño

Con un formato más cercano a una gala ecléctica que a una conferencia, el Ministerio de Cultura porteño y el Complejo Teatral de Buenos Aires presentaron la Temporada 2026. El jefe de Gobierno, Jorge Macri, la ministra Gabriela Ricardes y el director Alberto Ligaluppi, participaron del anuncio que combinó definiciones políticas, adelantos artísticos en vivo y buscó marcar posición en un contexto de ajuste nacional. “La cultura no es un gasto”, subrayó Macri, con una frase que transformó en caballito de batalla de su gestión, al tiempo que prometió la reapertura del Centro Cultural San Martín que continúa con obras de puesta en valor. Al mismo tiempo, reforzó la apuesta por la coproducción público-privada y la proyección internacional, con alianzas estratégicas como la que se anunció con los Teatros del Canal de Madrid.

Ricardes definió la temporada como “una apuesta al cruce de públicos y al trabajo asociado entre equipos”, y sostuvo que el desafío es consolidar “un teatro público que produzca, circule y se proyecte más allá de sus propias salas”.

Ligaluppi sintetizó el espíritu de la nueva etapa al señalar que el objetivo es una mayor apertura a la coproducción y al intercambio internacional. Remarcó la necesidad de potenciar el enorme capital técnico y artístico del Complejo, articulando sus salas y elencos con otras instituciones para ampliar públicos y fortalecer la presencia del CTBA más allá de la Ciudad.

Arranca 2026

La agenda escénica abrió en febrero con las reposiciones de “Los pilares de la sociedad”, de Ibsen, dirigida por Jorge Suárez, “Baco Polaco”, de Mauricio Kartun, y “La gaviota”, de Antón Chéjov, dirigida por Rubén Szuchmacher.

Durante el encuentro con los medios, dos miembros del Ballet Contemporáneo bailaron un fragmento de “La consagración del tango”, una de las tres coreografías del homenaje “Stekelman en tres tiempos” que además integran “Bailando en la oscuridad” y el dúo “Romance del diablo”, todas pertenecientes a la talentosa e innovadora coreógrafa Ana María Stekelman, fundadora de la citada compañía, en 1977. En paralelo se podrá ver, en el Hall de la Sala Martín Coronado, la muestra "Stekelman: Memoria en movimiento", que rinde tributo a la trayectoria de la creadora, a través de una selección de piezas de vestuario de algunas de sus obras más emblemáticas.

La programación que abarca las seis salas del CTBA, la Leopoldo Lugones, la Fotogalería y áreas de formación, exhibe nombres propios destacados como el de Elena Roger en el musical “Invasiones I. No bombardeen Buenos Aires”, escrito y dirigido por Ricardo Hornos, con un extenso elenco de más de treinta artistas. “Vamos a narrar lo ocurrido en 1806, cuando las colonias del Virreinato del Río de La Plata quedaron indefensas y se produjo la primera de las invasiones inglesas. Lo contaremos a través de la mirada de una farolera que interpretará Elena y será con la música y las letras de Charly García integradas a lo largo de la obra”, resumió Hornos.

Este mes marca el regreso a los escenarios de Arturo Puig con el unipersonal “Buenas palabras”, con dramaturgia y dirección de Rita Terranova. Se trata de una selección de textos que incluye letras de canciones, fragmentos teatrales, poemas, relatos breves, cartas de grandes personalidades y parlamentos de grandes películas, como el monólogo final de “El gran dictador” de Chaplin.

Joaquín Furriel llevará en gira por el interior del país “La verdadera historia de Ricardo III”, dirigida por Calixto Bieito. Esta exitosa propuesta de 2025 será parte de la apertura del Festival Grec en Barcelona y llegará a la lejana Shanghái. La impactante puesta fue filmada por un equipo dirigido por el realizador cinematográfico Marcelo Piñeyro y se proyectará en el Festival de Málaga.

Otro esperado regreso, esta vez por partida doble, será el de Marilú Marini, la actriz argentina radicada en Paris. Actuará en “Manifiestum”, una conferencia performática sobre el género y la diversidad sexual, y dirigirá “La lluvia de fuego”, pieza teatral inédita en español, escrita por Silvina Ocampo y Juan José Hernández.

Otras propuestas destacadas son “Shakespeare Unplugged”, con dramaturgia y dirección de Willy Landin y actuaciones de Luis Luque, Antonio Grimau, Mario Alarcón y María Rosa Fugazot; “Mefisto”, protagonizado por Luis Machin guiado por Daniel Veronese; y “Un tranvía llamado deseo” de Tennessee Williams con Camila Sosa Villada, por mencionar solo algunas.

La Fotogalería cumplió 40 años de su inauguración en 2025 y tiene programada una serie de exposiciones que se proponen como una opción significativa. Habrá un homenaje a Jorge Lavelli con registros de sus puestas en el San Martín, y el cierre estará dedicado a Alicia D’Amico, figura clave de la fotografía argentina, con obras históricas e inéditas.

Alianzas estratégicas

Luego de la lectura de un texto de la legendaria intérprete española María Casares a cargo de Leonor Manso, el director de los Teatros del Canal de Madrid, Ruperto Merino, se explayó sobre el vínculo artístico que permitió la gira de montajes porteños como “La verdadera historia de Ricardo III”, “Sansón de las islas” y “Medida por medida”. Asimismo, anunció la continuidad de la colaboración artística con el estreno porteño de “Numancia” de Miguel de Cervantes Saavedra, con dirección de José Luis Alonso de Santos, a la que se suman dos piezas de danza. El Ballet Español de la Comunidad de Madrid presentará “Viaje al amor brujo”, con coreografía de Olga Pericet, y “Boys in the sand” de Adi Schwarz Dance Project.

A partir de marzo comenzará “Jazz Buenos Aires/Jazz at Lincoln Center”, con funciones mensuales los martes por la noche, en la Martín Coronado. Será un hito para la región ya que, por primera vez, el prestigioso centro cultural estadounidense establece una articulación en Sudamérica, lo que permitirá la llegada de referentes internacionales del género. Esta cooperación, inédita para el país, hará posible que, mes a mes, el público acceda a conciertos de figuras como Gerald Clayton, Sarah Hanahan y Shenel Johns, entre otros. en una programación que refuerza el perfil global de este nuevo año.

La sinergia se extiende al acuerdo entre el CTBA y el Teatro Colón para que la Ópera de Cámara de nuestro primer coliseo ofrezca en el presidente Alvear la “Historia de un soldado”, de Ígor Stravinsky, con puesta de Pompeyo Audivert; “La ópera de los tres centavos”, de Kurt Weill y Bertolt Brecht, a cargo del uruguayo Gabriel Calderón; y “Otra vuelta de tuerca”, de Benjamin Britten, con regie de Rita Cosentino.

También llegará “Esperando a Godot”, de Beckett, dirigido por Helena Pimenta, que estuvo presente, visiblemente conmovida por participar.

Así, entre clásicos revisitados, figuras consagradas, argentinos emergentes y alianzas que cruzan fronteras, el CTBA apuesta a que esta no sea solo una temporada más, sino una declaración de identidad en tiempos inciertos.