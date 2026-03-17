Bellas Artes: Ampliación y nuevas muestras en el museo más exitoso

Es uno de los museos más visitados del país. Por las salas del Bellas Artes, siempre repletas de turistas, estudiantes y fanáticos de la pintura, circulan aproximadamente 800.000 personas al año. De hecho, todavía está exhibida una de las muestras más convocantes de los últimos tiempos: “Ciencia y fantasía. Egiptología y egiptofilia en la Argentina”, que ya vieron 250.000 visitantes y cuya fecha de cierre tuvo que ser extendida por la gran cantidad de interesados que todavía no habían podido recorrerla.

El atractivo indudable de Bellas Artes ya había obligado a las autoridades de la institución a emprender obras de extensión de su superficie y mejoras para optimizar la circulación dentro del edificio. Este año se iniciaran nuevas modificaciones con el mismo fin: mostrar una mayor proporción del patrimonio (actualmente se exhibe un 12 por ciento de las 13.500 obras que posee el Museo) y articular mejor las diferentes áreas y módulos de la construcción.

Por otra parte, hay negociaciones para concretar uno de los sueños de quienes trabajan en la institución: tener una sede destinada a servir como extensión de los depósitos, con un área de exhibición, a la manera de grandes museos del mundo.

Para conocer más detalles del proyecto, NOTICIAS dialogó con Andrés Duprat director del Museo desde hace un década. Además nos contó cuáles serán las muestras más importantes que se exhibirán en 2026 en sus salas.

En construcción

“Hace unos años hicimos, junto al arquitecto Luis Caporossi y los arquitectos del museo, un masterplan de crecimiento. Hemos llevado a cabo en años recientes las dos primeras etapas de ese plan”, explica Duprat.

La primera etapa mejoró el acceso al edificio y la zona de recepción del público y agregó una sala para la colección de arte precolombino. La segunda, se concentró en el espacio exterior.

“El museo consta de dos edificios. El histórico, que recicló Alejandro Bustillo en los años '30 y que había sido la antigua Casa de Bombas de la ciudad de Buenos Aires; y el pabellón modernista, sobre Figueroa Alcorta, realizado en los años '60 por los arquitectos Gómez Alis y Fraile, en el marco de los festejos por el Sesquicentenario de la Revolución de Mayo. Entre ambos edificios existe un espacio a cielo abierto que fue, por años, utilizado como un estacionamiento ilegal y sector de servicio. Aprovechamos la pandemia para, junto al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la Asociación Amigos del Museo y el Ministerio de Cultura de la Nación, recuperarlo y transformarlo en un hermoso parque de esculturas para usos culturales”, continúa Duprat.

La tercera etapa, que se realizará a partir de este año, tendrá dos momentos. Por un lado, se generará una nueva comunicación entre los dos edificios, que se calcula que estará terminada en septiembre. Por otra parte, habrá una ampliacion del segundo piso de 500 m2, destinada a espacios de exposición y terraza. “El proyecto contempla asimismo un nuevo núcleo vertical del museo (ascensor y escalera) que conectará todos sus niveles, desde el jardín de esculturas, planta baja, primer y segundo piso y terraza. Este segundo proyecto estimamos que comenzará a concretarse en 2027. El aporte de la familia Roemmers y la Asociación Amigos del Museo es muy importante para hacerlo realidad”, concluye Duprat.

En cuanto al plan de establecer una reserva del museo en otro edificio, para conservar y exhibir parte de su patrimonio, Duprat explica: “Estamos avanzando, junto a la Secretaria de Cultura de la Nación y la AABE (Agencia de Administración de Bienes del Estado), en la posibilidad del traspaso al museo de un gran inmueble en el barrio de Almagro, que será destinado a ampliar nuestros depósitos y crear un centro de conservación. El proyecto contempla que las reservas sean visitables como sucede en el Victoria & Albert Museum de Londres o el Boijmans de Rotterdam. Así daríamos mayor visibilidad al enorme y valioso patrimonio de Bellas Artes”.

Las muestras

Aún con obras y reformas, la actividad no se detendrá en 2026. El año de exhibiciones se iniciará con “Itinerarios entre la Argentina y España (1880-1930)”, una muestra que inaugurará en abril y se podrá ver hasta agosto. Estará integrada por pinturas, esculturas, fotografías, cartas y publicaciónes que ilustran los viajes de los artistas argentinos a España. La mayoría de las piezas pertenecen a Bellas Artes y a otras instituciones del país. Los artistas españoles exhibidos serán Joaquín Sorolla, Ignacio Zuloaga, Santiago Rusiñol y Hermenegildo Anglada Camarasa, entre otros, y los viajeros argentinos estarán representados por Cesáreo Bernaldo de Quirós, Jorge Bermúdez, Norah Borges, Gregorio López Naguil, Antonio Berni y Emilio Caraffa. La muestra, realizada junto a la Universidad de Granada, se exhibirá en simultáneo en las salas virtuales de esta institución.

Leandro Katz y Romulo Macció serán artistas centrales de 2026. La muestra dedicada a la obra experimental de Katz se extenderá entre septiembre y diciembre y Macció cerrará el año en el pabellón de exposiciones temporarias.

En el mismo pabellón, entre septiembre y octubre, la Bienal de Arquitectura celebrará sus 20 años. Y, en el primer piso, una exhibición de obras de Manuel Espinosa (1912-2006) recreará sus búsquedas estéticas a partir de su pieza más importante, “Variación cromática”.

Una obra de la artista Adriana Bustos, comisionada por Bellas Artes para celebrar su aniversario 130, inaugurará en junio. Según anuncia el museo, se trata de “un recorrido por la historia de la institución, que pone en diálogo imágenes de todos los tiempos en una creación contemporánea”.