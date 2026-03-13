Alejandro Dolina será Honoris Causa de la UBA

La Universidad de Buenos Aires decidió otorgar su máximo reconocimiento académico al escritor, músico y conductor radial Alejandro Dolina, una de las figuras más influyentes de la cultura popular argentina y también una de las voces intelectuales que, desde hace años, mantiene una afinidad pública con el kirchnerismo. El Consejo Superior de la UBA aprobó concederle el Doctorado Honoris Causa, una distinción reservada para personalidades cuya obra haya dejado una marca significativa en la vida cultural, científica o política del país.

La decisión llega en un momento donde las fronteras entre cultura, medios y política vuelven a ocupar el centro del debate público. Dolina, con su mezcla singular de humor, filosofía, literatura y comentario político, se transformó a lo largo de décadas en una referencia del pensamiento progresista argentino. Desde su histórico programa radial La venganza será terrible, que lleva más de treinta años en el aire, el escritor ha construido una audiencia fiel y un espacio donde la conversación sobre literatura, historia y política convive con el humor y la improvisación teatral.

En los fundamentos de la resolución, la universidad destaca que Alejandro Ricardo Dolina cursó estudios en disciplinas como Letras, Historia y Música, y desarrolló una obra literaria que incluye títulos emblemáticos como Crónicas del Ángel Gris y Notas al pie. Su producción combina narrativa, ensayo y reflexión cultural, con un estilo que mezcla erudición, ironía y mirada crítica sobre la sociedad argentina.

El reconocimiento académico también subraya su extensa trayectoria artística y mediática. Dolina recibió múltiples premios y distinciones a lo largo de su carrera, entre ellos el Premio Konex Diploma al Mérito, cuatro Premios Argentores, el Premio Lector de la Feria del Libro, el Martín Fierro de Oro en 2022, además de haber sido declarado Ciudadano Ilustre de la Ciudad de Buenos Aires y Visitante Ilustre de Montevideo.

La iniciativa para otorgarle el Honoris Causa surgió desde la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, impulsada por el vicedecano Diego de Charras, la directora de la carrera de Comunicación Social Larisa Kejval y el director de la carrera de Ciencia Política Miguel De Luca. Desde ese ámbito académico destacaron el impacto cultural de Dolina y su influencia en varias generaciones de oyentes, lectores y estudiantes.

La trayectoria del conductor también está marcada por su presencia constante en los medios. Además de su histórico programa radial, Dolina condujo ciclos como El ombligo del mundo y participó en televisión con el recordado Recordando el show de Alejandro Molina. Su obra también inspiró homenajes urbanos, como el “Paseo del Ángel Gris”, inaugurado en 2014 en Caseros, el barrio donde pasó su infancia y que aparece retratado en sus relatos.

Pero más allá de su obra artística, Dolina se convirtió con el tiempo en una figura del debate político y cultural. Durante los últimos años expresó de manera abierta posiciones cercanas al kirchnerismo y críticas a distintos gobiernos, lo que lo transformó en una de las voces intelectuales más identificadas con ese espacio dentro del mundo cultural.

Con el otorgamiento del Doctorado Honoris Causa, la Universidad de Buenos Aires reconoce así a un creador que supo construir un universo propio entre la radio, la literatura y el pensamiento crítico. Una figura que, para sus seguidores, representa una de las tradiciones más singulares de la cultura argentina: la del narrador que mezcla humor, filosofía y política para contar el país.

por R.N.