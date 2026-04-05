Diana Szeinblum en el Colón: cuerpos que reescriben la memoria afectiva

El Centro de Experimentación del Teatro Colón vuelve a convertirse en un territorio de búsqueda con la llegada de "Mi contundente situación", la nueva obra de Diana Szeinblum, una de las creadoras más singulares de la escena contemporánea argentina. Después de seis funciones agotadas en Fundación Cazadores en 2025, regresa ahora con una propuesta que expande su investigación sobre la memoria física, las genealogías afectivas y el modo en que los vínculos primarios se inscriben en el cuerpo. El estreno será el jueves 9 de abril a las 20.30, con una serie de funciones que se extenderán hasta el 18 del mismo mes.

La pieza se construye sobre un gesto tan sencillo como radical, poner a bailar a familiares directos. Un padre y una hija, una madre y su hijo, una mujer con sus hijos, un bailarín con su madre. Esa serie mínima de pronombres, “mi hija y yo, mi mamá y yo, mis hijos, mi hermano y yo, mi papá y yo”, actúa como detonante poético y como estructura interna. Es en ese encuentro físico, directo y sin mediaciones, donde la coreografía revela capas de memoria, cuidado y transformación. Szeinblum insiste en que la obra “intenta juntar los cuerpos y no las relaciones”, una declaración que sintetiza el impulso central del proyecto: volver a lo que antecede al lenguaje y a la interpretación, permitir que la fisicidad recupere un territorio que la vida adulta suele erosionar.

Formada en la Tanztheater de Ámsterdam e influenciada por la tradición europea de la danza posdramática, Szeinblum ha desarrollado una obra que combina rigurosidad conceptual y materialidad sensible. En entrevistas recientes, la creadora subraya su interés por trabajar con aquello que persiste en los cuerpos más allá de las narrativas familiares, esos rastros que permanecen incluso cuando las palabras ya no alcanzan. Esa búsqueda se vuelve aún más evidente en "Mi contundente situación", donde cada dúo encarna una pequeña utopía doméstica: la posibilidad de restituir un contacto originario, de recuperar lo inseparable que el tiempo volvió frágil, o distante.

La propuesta se vuelve así una travesía íntima hacia otros futuros posibles. En un presente donde la crueldad parece naturalizarse como sistema, la obra se refugia en los saberes del cuidado y en la potencia de las filiaciones afectivas. Lejos del sentimentalismo, la pieza observa esos vínculos con una seriedad casi arqueológica, como si cada movimiento fuera un hallazgo en capas superpuestas de historia corporal.

El elenco reúne dúos que ya en su conformación anuncian pequeñas novelas familiares: Rodolfo Opazo junto a Quío Garat Opazo y Vera Garat; Rafael y Lorenzo Nir con la propia Szeinblum; Hernán Franco con Roxana; Natalia y Luis Tencer. La música en vivo de Macarena Aguilar Tau (MAQ) sostiene la atmósfera de la obra con un diseño sonoro que dialoga en tiempo real con los cuerpos. El dispositivo espacial de Julia Sbriller y las luces de Adrián Grimozzi construyen un escenario donde la intimidad se vuelve visible sin perder su delicadeza. Jazmín Tesone aporta la mirada fotográfica que captura esa vibración entre lo familiar y lo performativo.

Las funciones se realizarán los días 10, 11, 12, 15, 16, 17 y 18 de abril, con entradas disponibles de forma online y presencial, y con descuentos especiales para jubilados. La llegada de esta obra al Colón confirma no solo el reconocimiento de una trayectoria que abarca más de tres décadas, sino también la apuesta del CETC por alojar proyectos que desestabilizan lo establecido y expanden el lenguaje escénico hacia territorios donde lo personal se vuelve político y lo íntimo resuena como un gesto colectivo.