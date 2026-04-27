Los números de la pésima elección de la Libertad Avanza en la UBA

Esta semana votaron más de 300.000 estudiantes habilitados en las 13 facultades de la UBA. El mapa quedó como siempre: el Frente Reformista dominó, el kirchnerismo creció, la izquierda sobrevivió. Y La Libertad Avanza volvió a confirmar que, en la universidad pública más grande del país, es prácticamente inexistente.

Los números del oficialismo son difíciles de disimular. Somos Libres, la agrupación universitaria de LLA, apenas logró presentar listas en cuatro de las trece facultades. En ninguna de ellas obtuvo cargos representativos. Su mejor resultado fue en Ingeniería, donde el 17% de los votos le alcanzó para empatar con Nueva Ingeniería —ambas afines al reformismo—, pero no para conseguir ni un representante en el consejo directivo. Hacia abajo, los porcentajes se desploman: en Ciencias Económicas no superaron el 7%, en Medicina el 6% y en Ciencias Sociales quedaron sextos con el 3,08%, por debajo incluso del MST de Vilma Ripoll, que sacó el 3,37%. En las nueve facultades restantes, directamente no se presentaron. El saldo fue cero cargos, cero centros y cero consejeros directivos.

La paradoja es notable. Javier Milei ganó la presidencia con una performance extraordinaria entre los jóvenes, especialmente en el segmento de 18 a 30 años. Ese respaldo, sin embargo, no se traslada a la universidad pública, y la elección de esta semana lo confirmó una vez más. El contraste resulta aún más llamativo cuando se mira al resto del espectro: todas las demás fuerzas crecieron o al menos mantuvieron posiciones.

El Frente Reformista —la alianza de radicales, peronistas no kirchneristas, socialistas e independientes— ganó nueve de las trece facultades, con un resultado histórico en Veterinaria: después de 28 años consecutivos desplazó a la izquierda, que perdió así el único bastión que le quedaba en la UBA. El kirchnerismo consolidó su rol de segunda fuerza y La Cámpora retuvo los centros de FADU, Ciencias Exactas y Filosofía y Letras. Hasta el Partido Obrero, pese a perder Veterinaria, mantuvo representación en varios consejos directivos. LLA fue la única fuerza que, además de quedarse muy lejos en los resultados, ni siquiera pudo competir en la mayoría de las sedes.

El contexto tampoco favorece al argumento libertario. Las elecciones se realizaron en un clima marcado por el conflicto presupuestario con el Gobierno, los recortes a las becas estudiantiles y la disputa por la Ley de Financiamiento Universitario, cuya aplicación el Ejecutivo viene resistiendo. En ese escenario, el campus universitario fue, una vez más, territorio hostil para el oficialismo.