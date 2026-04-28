El video viral de cómo Mario Pergolini se ríe de un femicidio

El femicidio de la ex reina de belleza Carolina Flores Gómez se convirtió en uno de los casos más conmocionantes de México en abril de este año, no solo por la brutalidad del crimen sino por la difusión masiva del video que registró el crimen y expuso una trama familiar atravesada por tensiones, omisiones y sospechas. La modelo, de 27 años, había sido coronada Miss Teen Baja California en 2017 y en los últimos años trabajaba como influencer.

El 15 de este mes fue asesinada dentro del departamento que compartía con su esposo, Alejandro Sánchez Herrera, en un exclusivo barrio en la Ciudad de México. Según la investigación, la principal acusada es su suegra, Érika María Herrera, de 63 años, quien le disparó a corta distancia dentro de la vivienda. El crimen tuvo una particularidad que lo volvió rápidamente viral: quedó registrado por una cámara doméstica instalada para vigilar al bebé de ocho meses de la pareja.

En las imágenes, que luego se filtraron a la prensa y redes sociales, se observa una escena cotidiana previa al ataque. La suegra mantiene un breve intercambio con la víctima y la sigue hasta la cocina; segundos después se escuchan múltiples disparos y los gritos desesperados de Flores. A continuación, se muestra el momento posterior al crimen. Ante el reclamo de su hijo —“¿Qué hiciste, mamá?”—, la mujer responde con frialdad: “Nada, me hizo enojar”, una frase que se volvió emblemática del caso y multiplicó la indignación pública.

En el ciclo Otro día perdido de El Trece, Mario Pergolini introdujo el tema dentro de su clásico monólogo de actualidad, pero lo hizo con un enfoque irónico que fue cuestionado inmediatamente. El conductor relató el crimen casi como una narración teatralizada, incluyendo detalles como la cantidad de disparos, en un tono que buscaba generar impacto desde el humor negro.También participó Agustín Aristarán, con intervenciones irónicas y comentarios que reforzaron el tono distendido frente a un hecho de extrema violencia. Esa combinación fue la que detonó la reacción negativa en redes sociales.

Uno de los puntos más criticados fue precisamente el contraste entre el contenido —un femicidio registrado en video— y el tratamiento humorístico. En redes, usuarios señalaron que el conductor “enumeraba los disparos” mientras hacía comentarios irónicos, lo que fue interpretado como una banalización del hecho. Otros cuestionamientos apuntaron a que el caso fue utilizado como material para entretenimiento, sin el contexto ni la sensibilidad que el tema requería. "En el fondo estaría pensando, me ahorre un regalo para el Día de la Madre", cerró Pergolini y agregó: "Dos regalos, porque la madre va a estar en yuta".

Mientras tanto, en México es tendencia la consigna #JusticiaParaCarolina. Colectivos feministas, usuarios y figuras públicas denunciaron la crudeza del video y la naturalización de la violencia, mientras otros cuestionaron la difusión de imágenes tan sensibles. La masividad del registro audiovisual transformó el caso en un símbolo de la violencia de género en entornos familiares, amplificando el reclamo social.

En paralelo, la presunta autora material, Érika María Herrera, huyó del lugar inmediatamente después del ataque y desde entonces permanece prófuga. La Fiscalía mexicana emitió una orden de captura por feminicidio y solicitó la intervención de Interpol para su localización internacional, ante la sospecha de que pudo haber abandonado el país o desplazarse entre distintos estados.

El caso también reveló antecedentes de conflicto familiar. De acuerdo con testimonios de la madre de la víctima, la relación entre Flores y su suegra era tensa desde el embarazo y se había deteriorado tras la mudanza de la pareja a la capital mexicana a fines de 2025. Algunas versiones señalan que la agresora mantenía una relación de control sobre su hijo y resentía la presencia de su nuera, lo que habría derivado en un episodio extremo de violencia.