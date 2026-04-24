Lo que posteó la paciente Mirtha Legrand: "Tendré que hacer un poco más de reposo"

La cuenta oficial de la plataforma X vinculada a Mirtha Legrand envió un mensaje sobre su estado de salud. "Siguiendo la recomendación de mi médico, el Dr. Semeniuk, estaré unos días más en casa. Fue un cuadro viral normal de esta época del año...tendré que hacer un poco más de reposo y cuidarme. Les quiero agradecer a todos por los llamados y la preocupación. Besito, chau chau!", fue el posteó atribuido a la reconocida conductora televisiva.

El estado de salud de la legendaria "Dama de los almuerzos" volvió a ubicarse en el centro de la agenda mediática, a partir de su ausencia en su programa televisivo y una serie de versiones cruzadas sobre su condición clínica. En redes sociales, la propia Legrand, de 99 años, confirmó inicialmente que atravesaba un cuadro leve y transitorio, al señalar que se encontraba “resfriada” y que su intención era retomar la conducción en pocos días, lo que llevó tranquilidad en un primer momento.

Sin embargo, con el correr de las horas comenzaron a surgir informaciones más precisas sobre su diagnóstico. Distintos reportes periodísticos indicaron que el cuadro correspondía a una bronquitis, una afección respiratoria que, si bien frecuente, adquiere mayor relevancia clínica en personas de edad avanzada. La recomendación médica fue que evitara exponerse a la conducción televisiva y permaneciera en reposo, lo que derivó en su reemplazo circunstancial por su nieta Juana Viale.

El episodio se inscribe en un proceso de convalecencia breve pero significativo, dado el contexto etario de la conductora. Según trascendió, los síntomas comenzaron a manifestarse en la semana previa a la emisión del programa del 18 de abril de 2026, cuando decidió suspender su participación pública. Desde entonces, permaneció bajo seguimiento médico domiciliario, con indicación de reposo y control de la evolución respiratoria.

No se trata del primer antecedente de salud relevante en los últimos años. La conductora había atravesado previamente distintos episodios clínicos, entre ellos una intervención quirúrgica por una obstrucción intestinal en 2023, que implicó internación y recuperación prolongada, así como un cuadro de COVID-19 posterior a la pandemia, que —según se indicó— fue leve pero implicó cuidados adicionales por su edad. Estos antecedentes configuran un historial médico que, sin comprometer su actividad de manera permanente, obliga a un seguimiento constante.

A pesar de estos episodios, "La Chiqui" ha mantenido una notable continuidad laboral. Nacida el 23 de febrero de 1927, cumplió 99 años en 2026 y continúa en actividad, consolidándose como una de las figuras más longevas de la televisión mundial. Su trayectoria televisiva se remonta a 1968, cuando debutó con “Almorzando con las estrellas”, luego rebautizado como “Almorzando con Mirtha Legrand”, un formato que se convirtió en un clásico de la cultura argentina y que, con modificaciones, sigue vigente casi seis décadas después. En términos más amplios, su presencia en los medios audiovisuales se extiende a cerca de 70 años, incluyendo sus inicios en el cine en la década de 1940 y su consolidación como conductora desde fines de los años sesenta.

En la actualidad, más allá del episodio respiratorio reciente, la propia conductora ha insistido en que su estado general es bueno, atribuyendo su longevidad a hábitos sostenidos de alimentación moderada, descanso regular y actividad física supervisada, como sesiones de kinesiología semanales. Esa combinación de disciplina personal y seguimiento médico explica, en parte, su continuidad profesional a una edad en la que la mayoría de las figuras públicas ya se han retirado.

El cuadro reciente, caracterizado por una bronquitis en contexto de avanzada edad, no aparece hasta el momento como un evento de gravedad extrema, pero sí como un recordatorio de la fragilidad propia de su etapa vital. La evolución favorable adquiere una dimensión mayor por tratarse de una figura decididamente histórica cuya presencia pública sigue generando impacto en la audiencia.