Ritondo con Robertito y la nota derrapada que se volvió viral

Cristian Ritondo y Roberto Funes Ugarte protagonizaron un pequeño cruce cómico en la pantalla de La Nación+, la breve nota se convirtió en uno de los recortes televisivos más compartidos de las últimos horas: el video muestra al dirigente del PRO y al cronista en un intercambio inesperado que mezcló humor, doble sentido y referencias a un antecedente viral del propio periodista.

La secuencia tuvo lugar durante la cobertura en vivo del “road show” del piloto argentino Franco Colapinto, un evento promocional realizado en el barrio porteño de Palermo que reunió a figuras del espectáculo, la política y fanáticos del automovilismo. La jornada, atravesada por el clima festivo y la exhibición de autos de competición, motivó la presencia de múltiples móviles televisivos que buscaban testimonios de las celebridades que asistieron al encuentro.

En ese contexto, Funes Ugarte interceptó a Ritondo para una entrevista informal. El movilero consultó al legislador si era “fierrero”, a lo que el dirigente respondió: “Sí, me gusta el fierro”, generando la risa inmediata del entrevistador. Lejos de incomodarse, el legislador retrucó con la misma lógica distendida y devolvió la pregunta. “Yo soy rosca floja”, respondió el cronista, en una expresión cargada de doble sentido que rápidamente fue replicada en redes sociales.

El término “rosca floja” ya había quedado asociado a la figura de Funes Ugarte tras un episodio ocurrido en 2024, cuando protagonizó una discusión en la vía pública con personas que empezaron a insultarlo - que también se viralizó - y derivó en que usuarios de redes lo apodaran de esa manera. Con el paso del tiempo, el cronista terminó apropiándose del mote y utilizándolo con ironía, lo que explica la naturalidad con la que lo incorporó en pleno móvil televisivo.

La combinación entre el contexto distendido del evento generó una escena atípica dentro de la cobertura informativa de La Nación+, que terminó amplificándose en plataformas digitales. La transmisión en vivo terminó transformándose en un fenómeno viral, impulsado por una frase que, entre humor y ambigüedad, instaló al reportero, una vez más, en el centro de la conversación mediática.