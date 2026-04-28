El choque entre Milei y Victoria Villarruel por las Malvinas

El contexto lo puso Donald Trump: cuando trascendió que Estados Unidos evaluaba retirarle su respaldo histórico al Reino Unido sobre las Malvinas —como represalia por no haber apoyado la campaña militar contra Irán—, el gobierno argentino salió a agitar la bandera. Todos juntos, por primera vez en mucho tiempo. Pero la unidad duró poco.

Victoria Villarruel fue la más contundente. Publicó en X que la discusión sobre soberanía es entre Estados, que el Reino Unido debe negociar bilateralmente con Argentina, y que los kelpers son "ingleses que viven en territorio argentino". Remató: "Si se sienten ingleses, que vuelvan a los miles de kilómetros donde está su país". Los medios británicos —el Daily Mail, The Independent, The Sun, GB News— recogieron sus declaraciones de inmediato y hablaron de "escalada" e "insulto".

Fue entonces cuando Javier Milei eligió un reposteo para responderle. El mensaje del usuario @ViejoLibertario la acusaba de hacer "fulbito para la tribuna" y de confundir el reclamo soberano con "una cartita a Papá Noel": cuando hay asimetría de poder, las condiciones las pone el más fuerte.

Villarruel no dejó pasar la provocación y contestó, también con un reposteo. El texto elegido apuntaba directo: "Javier, vos usaste el argumento que siempre usaron los británicos de que los habitantes de Malvinas deben tener derecho de autodeterminación. O sea: los ayudaste."

El sábado, Estados Unidos aclaró que mantendrá la neutralidad en el diferendo. Nada de eso calmó el ruido. Según reconocieron aliados del oficialismo en el Congreso, "como no hay buenas noticias que dar, hay que chuparse el palito del helado porque ya no queda más".