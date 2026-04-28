Encuesta: el 70 por ciento no cree en el número de inflación del INDEC

El 70,3% de los argentinos considera que el dato oficial de inflación que publica el INDEC no refleja lo que realmente ven en supermercados, servicios y gastos cotidianos. El número surge del Monitor de Opinión Pública de Zentrix Consultora correspondiente a abril, y marca un salto significativo respecto de enero, cuando esa percepción alcanzaba al 56,4%.

Para la consultora, el problema ya no es solo estadístico: cuando el índice oficial deja de coincidir con la experiencia diaria del consumidor, pierde capacidad de ordenar expectativas.

El descrédito del dato oficial convive con una economía doméstica bajo presión. El 81,6% de los encuestados reconoció haber resignado algún gasto en los últimos seis meses, desde salidas y ocio hasta, en los casos más delicados, alimentos, salud o servicios básicos. El 86,6% afirma que su salario no le gana a la inflación —el peor registro de la serie reciente de Zentrix, que en enero marcaba 74,7%— y el 60,4% dice que sus ingresos le alcanzan solo hasta el día 20 del mes.

El informe sostiene que la inflación "ya no se mide en decimales", sino en cuánto dura el ingreso y hasta qué fecha del mes se puede sostener el consumo habitual. En ese marco, la desaceleración nominal que muestra el INDEC pierde fuerza social si no se traduce en una mejora concreta del salario real.

El malestar económico también impacta en la imagen del gobierno. El 66,6% considera que la gestión de Milei terminó siendo parte de aquello que prometía combatir, el 57,3% percibe corrupción generalizada y el 60,2% interpreta las denuncias como parte de un problema estructural de gobierno. La imagen positiva del Presidente cayó al 35,2%, con una negativa del 59,3% y un diferencial adverso de 24 puntos. La aprobación presidencial se ubicó en el 33,1%.

La encuesta incluyó 1.559 casos válidos con cobertura nacional, mediante cuestionario autoadministrado online, ponderado por región y edad según el último padrón electoral. El margen de error es de ±2,48% con un nivel de confianza del 95%.