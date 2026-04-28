El "Consejo de Notables" de Sebastián Pareja, el elegido de Karina Milei

En la provincia de Buenos Aires el oficialismo libertario ensaya su prueba más exigente. No alcanza con la épica presidencial ni con la potencia discursiva de Javier Milei. Allí, donde se define la gobernabilidad de cualquier proyecto nacional, la clave es otra: estructura, territorialidad y conducción. Y en ese plano, quien emerge como figura decisiva es Karina Milei.

Con una eficacia que empieza a ser reconocida incluso por sus adversarios, la hermana del Presidente se consolidó como la arquitecta política de La Libertad Avanza. Su tarea no es menor: traducir un fenómeno electoral disruptivo en una maquinaria capaz de disputar el poder en el distrito más complejo del país. Y el acto de Suipacha del pasado fin de semana, con más de 1500 dirigentes de los 135 municipios bonaerenses, fue una postal elocuente de ese proceso. Pero fue sobre todo, una señal de orden. Karina ya tiene un plan bonaerense. Y en ese esquema aparecen dos nombres que condensan la tensión central del armado libertario: Diego Santilli y Sebastián Pareja.

Santilli es hoy el mejor posicionado en términos electorales tras la victoria conseguida en las legislativas de octubre. Su alto nivel de conocimiento, su experiencia ejecutiva y su capacidad para captar votantes por fuera del núcleo duro libertario lo convierten en una pieza valiosa en cualquier estrategia competitiva. Representa, en algún punto, la garantía de viabilidad electoral. Pero también encarna un dilema: su origen en el PRO lo ubica como un aliado, no como un propio.

Pareja, en cambio, no tiene la visibilidad de Santilli ni su instalación mediática, pero concentra algo que en política suele pesar más que las encuestas: confianza y control. Construyó su trayectoria en la provincia, con base en la Séptima sección electoral, y fue uno de los primeros en articular el desembarco territorial del mileísmo. No es un improvisado ni un recién llegado: es en los hechos, el jefe político de La Libertad Avanza en Buenos Aires.

Su centralidad no se explica solo por su cercanía con Karina Milei, aunque ese vínculo es determinante. Se explica también por su rol como organizador de una estructura que empieza a mostrar densidad propia. La creación de un autodenominado “Consejo de Notables” marca un salto cualitativo en la ambición del proyecto libertario.

Ese consejo no es decorativo. Es, en rigor, una usina programática que trabaja sobre medidas de alto impacto institucional con una eventual reforma constitucional. Allí se discuten iniciativas que apuntan a redefinir el Estado bonaerense: la fusión de municipios para reducir costos administrativos, la eliminación del Senado provincial en favor de un sistema unicameral, la poda de ministerios, secretarías y organismos descentralizados, e incluso la revisión de políticas sensibles como la educación especial y el sistema de salud. No se trata solo de ajuste: es una reingeniería del aparato estatal en clave ideológica.

“El consejo de notables es un equipo para pensar la reforma constitucional que necesita la provincia, y que incluye entre otras cosas la unicameralidad y la reorganización administrativa. Esos serán algunos de los ejes de la campaña a Gobernador para 2027, sea quien sea el que la lleve adelante”, cuentan a NOTICIAS cerca de Pareja, quien busca dar muestra de “un salto de calidad” mientras los celestiales le siguen cuestionando haber acercado al "Nene” Vera como cara visible de un equipo. Pareja busca hacer un upgrade con un proyecto que lo catapulte al sillón de Dardo Rocha.

Los textos internos del espacio —y las filtraciones que empiezan a circular— revelan una lógica coherente con el discurso nacional: achicar, eliminar, concentrar. “Estado, una mala palabra”, sintetiza uno de los documentos. Pero lo relevante no es la consigna, sino la sistematicidad con la que se la intenta traducir en políticas concretas. El mileísmo bonaerense ya no se limita a la denuncia del statu quo: está ensayando un modelo.

En ese marco, también aparecen tensiones internas: el versus con los celestiales que responden a Santiago Caputo. Sin embargo, lejos de debilitar a Pareja, esos episodios parecen reforzar su centralidad como garante de orden interno. En un espacio que todavía se está institucionalizando, el control político es un activo escaso.

Ahora bien, la gran incógnita sigue siendo la candidatura a gobernador. Y allí aparece un dato que ordena el tablero: en el entorno de Pareja aseguran que no tiene intención de competir por la gobernación. Su perfil, más cómodo en la ingeniería política que en la exposición pública, lo ubicaría mejor en un rol de vicegobernador o como jefe político del armado sin necesidad de encabezar la boleta.

Esa definición abre la puerta a una fórmula de síntesis: Santilli como candidato a gobernador, Pareja como vice o garante político del espacio. Una combinación que conjuga competitividad electoral con control interno. Un equilibrio entre lo que mide y lo que ordena.

Y, nuevamente, es Karina Milei quien aparece como la pieza clave para articular ese esquema. Su lógica parece clara: evitar que el armado bonaerense quede en manos de dirigentes “prestados”, sin resignar volumen electoral. En otras palabras, construir poder propio sin perder la elección. No es una tarea sencilla. La historia reciente está plagada de experiencias políticas que lograron irrumpir a nivel nacional pero fracasaron al intentar consolidarse en Buenos Aires.

El mileísmo parece decidido a no repetir ese error. Por eso invierte en formación de cuadros, en despliegue territorial y en la construcción de una narrativa que empieza a incorporar propuestas de gestión concretas. La Escuela de Formación (EFDAP), el Consejo de Notables y la articulación con dirigentes locales forman parte de una misma estrategia: dotar de músculo político a un proyecto que, hasta hace poco, era pura potencia disruptiva.

En ese proceso, la figura de Sebastián Pareja adquiere una dimensión que excede su bajo perfil. Es el traductor territorial del mileísmo. El hombre que convierte consignas en estructura. El que arma, selecciona y proyecta. Diego Santilli, en cambio, representa la posibilidad de ganar.