El cantito de Guillermo Moreno en la Feria del Libro: "Traigan al gorila de Milei"

En el clima politizado que atravesó la 50ª edición de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, marcada desde su inauguración por abucheos, consignas y fuertes críticas al gobierno de Javier Milei, la presentación del dirigente peronista Guillermo Moreno se convirtió en uno de los episodios más emblemáticos por su tono confrontativo y su impronta militante.

El contexto general del reconocido evento ya anticipaba tensiones: durante la apertura, el público reaccionó con silbidos frente a las menciones oficiales al Ejecutivo, disparados a la figura del secretario de Cultura Leonardo Cifelli que estuvo presente en el encuentro. En ese marco, la aparición de Moreno no se limitó a una exposición tradicional, sino que adoptó el formato de acto político. Su intervención combinó definiciones económicas con críticas abiertas al rumbo del gobierno nacional, en sintonía con el clima opositor predominante en distintos espacios de la feria.

Ante una sala colmada y con presencia de militantes identificados con el peronismo, el líder de la agrupación Principios y Valores desplegó un discurso de tono enfático, con apelaciones directas al escenario económico y social. “Este modelo no cierra por ningún lado”, afirmó en uno de los pasajes más celebrados por el público, y añadió: “La Argentina necesita volver a producir y consumir, no especular”.

El momento de mayor intensidad se produjo hacia el final de la presentación, cuando el ex funcionario abandonó el tono expositivo y pasó a una dinámica de arenga. Rodeado de activistas, Moreno comenzó a entonar un cántico dirigido contra el presidente, rápidamente replicado por el auditorio. La escena, registrada en videos que circularon ampliamente, mostró al dirigente marcando el ritmo con palmas mientras el público coreaba: “Traigan al gorila de Milei”.

Lejos de moderar la situación, Moreno incentivó la participación: “Que se escuche bien fuerte”, arengó, y luego remató con otra frase celebrada por sus seguidores: “El pueblo siempre vuelve”. La presentación del ex secretario de Comercio terminó así convertida en un episodio emblemático de esta edición de la Feria del Libro, donde la discusión cultural quedó atravesada por la coyuntura política y económica.

Hace unas semanas, en su cuenta de Instagram, el dirigente compartió un insólito reel de inicio de campaña presidencial. Moreno lanzó su candidatura, con miras a las presidenciales del año que viene, utilizando un video editado con IA que reversiona al film Matrix.

Al igual que el clásico largometraje de ciencia ficción protagonizado por Keanu Reeves y dirigido por las hermanas Wachowski, el peronista vestido como el personaje de Neo esquiva las balas de dos antagonistas. En este spot, a diferencia del señor Smith de la saga, son dos muchachos vestidos con la remera identificada de libertario y progre que disparan contra el exfuncionario.

En entrevistas y actos partidarios ha trazado líneas temporales de disputa electoral: su proyecto, dice "no es secundario, sino central". Una de sus declaraciones más significativas en ese sentido apunta a su participación: “la del 2027 es obvia”, sugiriendo una intención política de disputar nuevamente por la presidencia.