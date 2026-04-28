Adorni en el Congreso: los jefes de Gabinete que más veces fueron

El próximo miércoles 29 de abril, Manuel Adorni pisará por primera vez el Congreso para informar sobre la marcha del gobierno. Lo hará ante la Cámara de Diputados, con más de cinco meses de gestión encima y bajo la lupa de las investigaciones judiciales por su patrimonio. El presidente Javier Milei anunció que lo acompañará en la jornada.

La visita no es voluntaria: el artículo 101 de la Constitución nacional establece que el jefe de Gabinete debe concurrir al Congreso al menos una vez por mes, alternando entre ambas cámaras, durante los meses de sesiones ordinarias —de marzo a noviembre—. Desde que Adorni asumió el 4 de noviembre de 2025, ya debería haber cumplido con esa obligación en dos oportunidades: noviembre y marzo.

No es una anomalía en la historia del cargo. Desde la creación de la jefatura de Gabinete en 1994, el porcentaje de cumplimiento general es bajo y, hasta ahora, nunca hubo sanciones formales por las ausencias.

Fuente del informe: chequeado.com

El más cumplidor de la historia fue Jorge Capitanich, con un 57,1% si se suman sus dos pasos por el cargo —con Eduardo Duhalde y con Cristina Fernández de Kirchner—: de 14 meses de sesiones ordinarias, asistió en 8 oportunidades. Lo sigue Marcos Peña, jefe de Gabinete de Mauricio Macri, con un 56%: fue 20 veces al Congreso sobre 36 posibles, lo que lo convierte también en el que más veces asistió en términos absolutos. El tercero es Eduardo Bauzá, de la gestión de Carlos Menem, con el 50%.

En el extremo opuesto, Chrystian Colombo —jefe de Gabinete de Fernando De la Rúa— tiene el peor registro: una sola asistencia sobre 12 posibles, lo que da un 8% de cumplimiento. Sergio Massa y Juan Abal Medina comparten el 11%.

El antecesor inmediato de Adorni en el cargo, Guillermo Francos, se presentó 5 veces en 14 meses de sesiones —un 36%—. Nicolás Posse, el anterior, fue una sola vez.

La ausencia de sanciones es parte del problema. Según el politólogo Mauro Solano, doctor en Ciencia Política de la UNSAM, "socialmente tampoco pareciera generarse una problemática por eso, por lo que los incentivos a concurrir son bajos".

El próximo miércoles, con la oposición preparada para ametrallarlo a preguntas sobre su patrimonio y la gestión, Adorni tendrá su primera oportunidad de rendir cuentas ante el cuerpo legislativo. Con casi medio año de retraso.