Cocina y recorrido personal: los chefs Jazmín Marturet y Pedro Bargero llegan a la Feria del Libro

En el marco de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, el próximo 8 de mayo a las 17:30 se presentarán dos nuevos libros dedicados a Jazmín Marturet y Pedro Bargero, que combinan relatos de trayectoria con una selección de recetas.

Ambos títulos forman parte de la colección Huevos al Plato de Grupal Libros, una propuesta que busca registrar el trabajo de cocineros contemporáneos desde un enfoque directo: quiénes son, cómo se formaron y qué cocinan hoy. La serie pone el acento en la cocina como oficio, pero también como recorrido personal.

Cada libro incluye una primera parte biográfica —con entrevistas y reconstrucción de sus caminos en la gastronomía— y una segunda sección con 40 recetas. Allí aparecen platos que reflejan sus estilos: en el caso de Marturet, una cocina ligada al producto, con influencias familiares y una impronta artesanal; en el de Bargero, una mirada asociada a la alta cocina contemporánea y a su paso por cocinas de gran exigencia.

Marturet está al frente de Santa Inés, un restaurante que pone el foco en propuestas de calidad accesible y que fue reconocido por la Guía Michelin con la distinción Bib Gourmand 2025. Bargero, por su parte, consolidó su nombre durante su etapa en Chila y actualmente lidera proyectos como Costa 7070 y Mar Cocina Sur Atlántica.

La edición y los textos están a cargo de Adriana Balaguer, con fotografías de Rodrigo Ruiz Ciancia, en un formato que acompaña los relatos sin perder de vista el carácter práctico de los libros.

La presentación se realizará el viernes 8 de mayo a las 17:30 en el Pabellón Amarillo, Sala Rodolfo Walsh, con la participación de los autores, que dialogarán con el público. Una invitación a acercarse a dos cocinas actuales desde un formato claro: historias y recetas.