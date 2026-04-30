Myriam Bregman en el Congreso contra Adorni: "La gente le dice aloe vera"

Durante el informe de gestión del jefe de Gabinete en la Cámara de Diputados, la diputada del Frente de Izquierda Myriam Bregman protagonizó uno de los momentos más picantes de la jornada con una batería de críticas que incluyó un apodo tan inesperado como certero para Manuel Adorni.

"¿Sabés cómo te dice la gente? Aloe vera, porque cada día te descubren más propiedades", lanzó Bregman desde el estrado, en una ironía que aludía a la multiplicación de escándalos que rodean al funcionario, investigado judicialmente por la compra de departamentos y viajes al exterior.

Pero la referente del PTS no se quedó ahí. También apuntó contra lo que consideró una actitud de fanfarronería por parte del jefe de Gabinete: "Si sos tan gallito, ¿por qué tuviste que venir con Milei para que se tire arriba de la granada?", lo chicaneó, en referencia a la presencia del Presidente en el palco para respaldar a su funcionario, una señal de apoyo que, para la izquierda, no hizo más que evidenciar la debilidad de Adorni.

La diputada también lo acusó de "venir acá a aburrirnos con tus mentiras" y le apuntó con una pregunta que buscaba exponer una contradicción en su estilo de vida: "¿Cómo es posible que usted gane en pesos pero gaste en dólares? ¿Cómo puede ser que la casta tenga miedo y usted viaje en aviones privados?"

La intervención de Bregman fue una de las más resonantes de una sesión que combinó tensión política, carteles opositores y, como ya es costumbre cada vez que hay un informe de gestión en juego, una oposición decidida a no dejarle al Gobierno ni un centímetro de aire.

por R.N.