Virginia Gallardo en el Congreso: "Por qué no le sacás una foto a esta trompa hermosa"

"¿Qué sentimiento te genera la Diputada Instagram?", preguntó el economista Sergio Chouza en su cuenta de X. El consultor de la encuestadora Sarandí acompañó el mensaje con una serie de imágenes en la que se observa a la diputada correntina Virginia Gallardo maquillándose y sacándose una selfie en su banca parlamentaria.

La ex vedette y legisladora de La Libertad Avanza respondió a Chouza por el mismo medio digital. "¡Qué está re buena! ¿te la presento ? Solo eso porque claramente no te daría bola besito", tuiteó la ex novia de Ricardo Fort. En otras declaraciones recogidas tras el episodio, la diputada minimizó el hecho y sostuvo: “¿Por qué no le sacas una foto a esta trompa hermosa que les deja muchos besos? No sabía que limpiarme, un beso o hacer una selfie era un pecado en un cuarto intermedio”, al tiempo que denunció una exposición desmedida de su accionar dentro del recinto.

La secuencia estética que aconteció en el Congreso, fue durante la exposición de Manuel Adorni en la Cámara de Diputados de la Nación, en la que se negó a dar explicaciones de sus viajes al exterior. Por supuesto, las fotografías de la dirigente libertaria en esa postura fue viralizado inmediatamente en las redes sociales por decenas de usuarios.

En publicaciones propias, también cuestionó lo que definió como ataques coordinados en redes, refiriéndose a un “ejército de trolls” que amplificó la controversia, en un intento —según su mirada— de desviar la atención del contenido político de la sesión. La defensa pública no logró disipar del todo las críticas, que continuaron girando en torno a la pertinencia de ese tipo de conductas durante un acto institucional.

Gallardo había llegado a su banca como parte del armado político de La Libertad Avanza, el espacio liderado por el presidente Javier Milei y su hermana Karina, tras las elecciones legislativas de 2025. Proveniente del mundo del espectáculo —donde construyó su perfil como modelo, bailarina y panelista televisiva—, su desembarco en la política se dio en el marco de la expansión del espacio libertario, que incorporó figuras mediáticas y outsiders como parte de su estrategia electoral.

Candidata por la provincia de Corrientes, la candidata libertaria fue electa diputada nacional y asumió formalmente su cargo el 10 de diciembre de 2025, integrándose al bloque oficialista en la Cámara baja. Durante la campaña había manifestado su alineamiento con las ideas del oficialismo y defendido el rumbo político del gobierno, posicionándose como una representante de la renovación que el espacio buscaba imprimir en el Congreso. Su incorporación se inscribe en una lógica más amplia de LLA, que desde sus inicios combinó perfiles técnicos, militantes y figuras públicas con alto nivel de reconocimiento mediático.

Así, el episodio de las selfies no solo expuso una situación puntual dentro del recinto, sino que también reavivó discusiones sobre los nuevos perfiles emergentes del oficialismo, como Karen Reichardt o Tronco Figliuolo. Ademas del cuestionamiento al uso de las redes sociales en plena actividad legislativa y los límites entre lo personal y lo institucional en la representación pública.

por R.N.