Wednesday 29 de April, 2026
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POLíTICA | Hoy 17:19

Encuesta: los aumentos de precios y tarifas son la mayor preocupación de los argentinos

Según Management & Fit, la aprobación de Milei cayó al 37,2%, su mínimo histórico, y los sentimientos negativos duplican a los positivos en la población.

Encuesta | Foto:CEDOC
Encuesta | Foto:CEDOC

La inflación vuelve al tope del mapa de preocupaciones. Según el relevamiento nacional de la consultora Management & Fit realizado entre el 13 y el 27 de abril sobre 2.200 casos ponderados, el 28,3% de los argentinos identifica los aumentos de precios y tarifas como el principal problema del país, subiendo 5,5 puntos respecto a febrero. Le siguen, a más de 12 puntos de distancia, la corrupción (15,9%) y la desocupación (15,4%).

En el plano personal, el dato es aún más contundente: el 77,1% de las preocupaciones mencionadas son de índole económica. La dificultad para llegar a fin de mes lidera con el 25,2%, seguida de los bajos ingresos con el 20,3%. Las dificultades familiares para cubrir gastos pasaron del 49,1% en febrero al 55,1% en abril, y un 22,4% declara que directamente ya no puede afrontar su situación económica.

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El panorama general del país empeoró

La evaluación positiva de la situación económica y social del país cayó 11,9 puntos en dos meses, pasando del 27,3% al 15,4%. La mirada negativa trepó al 54,9%. Y por primera vez desde el inicio de la gestión de Milei, la perspectiva negativa sobre el futuro supera a la expectativa de mejora: solo el 33,9% cree que el país estará mejor dentro de un año, una caída de 8,6 puntos.

Los sentimientos que genera la situación del país son elocuentes: la preocupación y desconfianza lidera con el 28,1%, la tristeza alcanza el 21,9%. Los sentimientos negativos duplican a los positivos: 65,6% contra 31,9%.

La aprobación de Milei en caída libre

El nivel de aprobación de la gestión nacional cayó a 37,2%, el punto más bajo desde que Milei asumió la presidencia, bajando 9,6 puntos respecto a febrero. La desaprobación trepó al 54,3%. La confianza en el gobierno también se derrumbó: del 46,5% en febrero al 38,9% en abril. Si las elecciones fueran hoy, el 51,6% votaría por un cambio total de políticas y equipo de gestión.

Los escándalos pesan

La encuesta también midió el impacto de los casos que dominaron la agenda política. El 55,1% considera que Adorni debería renunciar tras las imputaciones judiciales, y un 23,6% adicional pide que tome licencia. Sobre el caso $LIBRA, el 59% atribuye la responsabilidad al presidente o a su entorno, y el 64,9% considera que Milei tuvo mucha o algo de responsabilidad. Respecto a los créditos hipotecarios del Banco Nación otorgados a funcionarios, el 67,4% lo califica como un acto de corrupción o privilegio. Como consecuencia, 6 de cada 10 encuestados declara que estos hechos disminuyeron su confianza en el Gobierno.

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