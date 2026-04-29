Distensión en el Gobierno: los aplaudidores de Karina Milei saludaron a Santiago Caputo

La presentación del presidente Javier Milei en el Palacio Libertad se desarrolló como un encuentro de fuerte contenido económico e ideológico, en el que compartió escenario con el economista Juan Carlos De Pablo y el diputado Adrián Ravier, en una actividad centrada en el debate sobre el legado de John Maynard Keynes, uno de los economistas más criticados por el Jefe de Estado, y su influencia en la teoría económica contemporánea.

El evento, realizado el 28 de abril por la noche, reunió a funcionarios, legisladores, asesores y referentes del oficialismo en el ex Centro Cultural Kirchner, en un clima atravesado tanto por la discusión académica como por gestos políticos que marcaron la escena. Sin embargo, no paso desapercibido un hecho de fuerte tono politico. En su llegada al recinto, el presidente abrazo al asesor Santiago Caputo mientras que referentes de La Libertad Avanza, cercanos al ala de Karina Milei aplaudían. En el registro televisivo se puede observar a figuras emblemáticas del karinismo como Eduardo "Lule" Menem y Lilia Lemoine sonriendo y haciendo sonar las palmas.

Más allá que el eje del encuentro giró en torno a una crítica directa a las ideas keynesianas, con Milei retomando uno de los pilares discursivos de su visión económica. El gesto del presidente abrazando al principal consultor de casa Rosada se leyó como una tregua en la áspera guerra interna entre las principales figuras del centro de poder en el gobierno nacional.

Por otro lado, en ese marco, Milei sostuvo que “Keynes hizo muchísimo daño, quiso ser un remedio pero fue peor que la enfermedad”, y lo definió como “un genio, pero del mal”, en una de las frases más resonantes de su exposición. A lo largo de su intervención, el mandatario profundizó sobre la tasa de interés y la dinámica monetaria, afirmando que “la tasa de interés existe porque existe el tiempo, no por el dinero”, y vinculó esos conceptos con la coyuntura local al señalar la caída y posterior recuperación de la demanda de dinero como factor clave en la evolución de los precios.

La actividad en el Palacio Libertad se inscribió en una seguidilla de presentaciones públicas del mandatario con fuerte impronta ideológica, donde combina exposición económica con mensajes políticos hacia su base de apoyo. En este caso, el debate con De Pablo funcionó tanto como una instancia de discusión teórica sobre el rol del Estado y la política monetaria como un escenario para reafirmar su narrativa contra el intervencionismo y las corrientes económicas tradicionales, en un formato que alternó momentos académicos, cruces improvisados y gestualidad política hacia su círculo más cercano.

Más allá del contenido técnico, el acto estuvo atravesado por gestos políticos que captaron la atención. El saludo entre Milei y Caputo, que fue registrado en videos difundidos en redes sociales, en este caso en el portal El Canciller y distintas crónicas periodísticas, mostró al Presidente acercarse al principal alfil de La Libertad Avanza en medio de aplausos, en una escena interpretada como una señal de respaldo en medio de tensiones políticas internas.